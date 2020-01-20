В Польше осквернили могилу украинцев – заявление диаспоры

Неизвестные уничтожили мемориальную табличку на могиле воинов Украинской повстанческой армии и мирных украинцев на горе Монастыр возле села Верхрата в Польше, сорвали вышитые рушники и выбросили их в мусорную яму. Об этом говорится в заявлении на сайте Объединения украинцев в Польше, которое опубликовано 20 января.

Акт вандализма произошел в начале месяца, сказано в сообщении.

Объединение выразило «решительный протест» в связи с инцидентом и потребовало от польских властей разработать модель регулирования проблемы украинских могил и памятников, связанных с историей польских граждан украинской национальности.

Это второй случай осквернения места захоронения на горе Монастир, напомнили в организации. Мемориальная табличка впервые была разбита в 2015 году, крест был выкрашен в белый и красный цвета. Восстановления памятника за счет польских властей в 2018 году добивался посол Украины Андрей Дещица.

В объединении подчеркнули, что доска с именами погибших в Верхрате не содержит указания на то, кем они являлись, и какой-либо военной символики.

На мемориале покоятся останки 62 человек, этнических украинцев, мирных жителей и солдат УПА. Согласно надписи на надгробье, они погибли от рук НКВД в 1945 году, отмечает «Наше слово».

В предыдущие годы в Польше неоднократно уничтожали украинские места памяти и украинские могилы. Из-за этого летом 2017 года украинская сторона отказала польской в поиске и эксгумации захороненных в Украине поляков.

11 июля 2019 года президент Польши Анджей Дуда призвал Украину отменить мораторий на эксгумацию.

31 августа после встречи с Дудой президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов дать разрешение на эксгумацию захоронений поляков на украинской территории.

27 сентября Украина дала формальное согласие на возобновление поисково-эксгумационных работ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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