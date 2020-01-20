Трамп и Макрон заключили перемирие в споре о цифровом налоге

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, что у него состоялась «отличная беседа» с президентом США Дональдом Трампом по поводу цифрового налога, который планирует ввести Париж.

Как отметил Макрон, две страны договорились сотрудничать, с тем, чтобы избежать повышения пошлин.

Напомним, что в июле Франция решила ввести 3-процентный налог на доходы от цифровых услуг, полученные во Франции компаниями с доходом более 28 миллионов евро по стране и более 750 миллионов евро по всему миру. Вашингтон пригрозил в ответ ввести налоги на французские товары.

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