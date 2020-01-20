Мнение: Письмо: «Становился все теплее и теплее»

В этом письме автор описывает себя так, будто она щедра, деликатна, уважительна, нежна.

А мужчина наоборот. Прессует ее, щипцует.

А на самом деле прессует его она, поскольку запрос на отношения с ее стороны огромный, а с его стороны — нулевой.

Он дергается под ее щипцами.

hilldastone

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Надеюсь на разбор, помогите, пожалуйста, правильно понять то, что произошло, боюсь слиться на эмоциях.

М. я знаю давно, учились вместе, но после окончания института не общались, во время учёбы тоже не особо, так: привет-пока.

Пару лет назад он добавил меня в соцсетях, завязалась вялая переписка, которая быстро сошла на нет. Через несколько месяцев, пришло уведомление что у него ДР, поздравила на автомате, ответил, слово за слово, попросил номер, тут же позвонил, поболтали, предложил на следующий день встретиться, но получилось только через неделю. Встретились, думала на пару часов, в итоге разошлись поздно вечером. Он очень интересный, отличное чувство юмора, высокий интеллект, внешне симпатичный.

После этого начали периодически общаться, как-то раз спонтанно пригласила в гости, даже не думала, что приедет, а он через час уже был у меня.

У меня много друзей мужчин, приглашение было дружеское, просто посидеть, поболтать за рюмкой. Пока собирала на стол, заметила, что очень пристально на меня смотрит, прямо в упор, посмеялась, говорю «дыру не прожги», а он начал рассказывать, что я очень похожа на его бывшую девушку: голос, как двигаюсь, какие-то мелочи в поступках, вроде того, как шкаф закрываю.

Она умерла пять лет назад. Говорил, что общение с девушками исключил, бороду отрастил и вообще делает всё, чтобы в него не влюблялись. Плакал, обнимала его, как в такой ситуации ещё утешить. Рассказывал, что впервые поцеловался в 23 года с девушкой, на которой потом и женился, после развода гулял как черт, потом встретил ту девушку, и снова решился на отношения. Потеря для него стала большим ударом.

(Это ария Мертвого жука. Под рюмку тет-а-тет. Ну а она с удовольствием надела корону Спасательницы на себя, на него колпачок, чтобы не слышать его извинений за то, что он с ней ничего не хочет. Понятно откуда вывод Только без лазов в его голову, анализируйте то, что описала автор)

После того раза стал приезжать несколько раз в неделю, оставался ночевать, по-дружески. Просто общались, киношки смотрели. Иногда во сне обнимал (хотя и предлагала стелить отдельно, ложился со мной), мог попросить по голове погладить, когда кино смотрели, или спину. Мне хотелось сделать что-то для него. Такое приятное чувство теплоты, от того, что ему хорошо.

(Корона Спасательницы растет. Ее так нравится делать ему хорошо, хотя ему не хорошо, а скорее неловко за ее ожидания)

Иногда звала сходить на какие-то мероприятия, говорил не интересно, чего он там не видел, «лучше к тебе домой».

(Это у нее в шкатулочке лежит как доказательство их близости, хотя означает обратное. Опишите)

На фоне трагедии, у него сильная депрессия, из которой он периодически на положительных эмоциях пытается выбраться, но хватает на месяц, потом опять уходит в себя, начинает пить, затем опять виток «забуду прошлое, буду жить заново».

(Я сразу скажу, что девушку, умершую пять лет назад, он не особо любил, изменял ей, собирался расстаться и автор в курсе. Но автору приятней считать, что дело в «трагедии», будто парень потерял в катастрофе любимую жену с малолетними детьми и не может оправиться)

Прошло еще несколько месяцев. У меня была запланирована поездка за границу, упомянула как-то мимоходом: «скоро еду в Ф.». Сказала и ладно. Накануне отъезда он был у меня, говорю: «завтра в поездку, так волнительно, в первый в этой стране», а он может прослушал, может забыл, был нетрезв. Улетела рано утром и была сутки без связи, ночью включила телефон: несколько пропущенных и сообщения «где ты, какого черта, я выехал»

Я ему отвечаю, что в другой стране, что мне жаль, и что-то ещё теплое, он прочитал только на следующий день, не ответил.

(Она все время повторяет дурацкое слово «теплое», ей кажется, что она согревает его, как солнышко. А он настолько мало интересуется ей, что даже не обратил внимание, куда она там собиралась ехать. И он в курсе, насколько она от него без ума)

После этого перестал практически писать и отвечать на мои сообщения, я в закрытые двери ломиться не собиралась, нет, так нет.

(Она писала ему сообщения, на которые он не отвечал, но считает, что была гордой и не ломилась в закрытые двери)

В том году, в январе, как-то было такое настроение веселое, написала, позвала на коньках кататься или в кино. Шутку ещё какую-то сморозила, в общем слово за слово, пошли. После недели три практически не общались, была сильно загружена работой, вдруг звонит, говорит: «я готов, выезжаю, жди». В тот же день все и случилось.

(Отсюда понятно, как долго и мучительно он собирался с духом, считал это своим долгом, и вот наконец-то собрался)

Следующие месяца два все шло так чудесно, что даже немножко страшно было. Правда его иногда шатало: подойди, отойди, погладь меня, не трогай меня и т.п. настроение у него в принципе во всем часто меняется с хочу на не хочу. Насупится, я ему: «ну мур» и вроде отходит.

(Все шло так чудесно, правда он все время автора шпынял и отталкивал. Вот ведь волчонок травмированный трагедией)

Чем больше ко мне теплел, тем больше шатало. И в какой-то момент опять перестал приезжать.

(Это очень важное место в письме. Она считает, что любовь его росла и привязанность к ней его пугала. А он если и «теплел», то от чувства вины, а скорее всего автору все мерещилось. Понимаете откуда вывод, друзья? Вот когда в письмах вы видите утверждения типа «Все стало лучше прежнего. Потом он пропал», можете быть уверены, что лучшнего прежнего стала только корона автора. Понимаете, почему?)

Ну, думаю, ладно, опять значит дружим, а сама ночами рыдаю. Но общаться продолжили, в основном он первым писал. Как-то отправила видео с концерта, он мне в ответ: «смотреть не буду, извини. Я хочу умереть, пока».

(Здесь ария Жука уже с надрывом)

У меня внутри все застыло, звоню тут же, говорю:

— Давай приеду, поговорим хоть?

— Ну приезжай.

Приехала. Он:

— И что, ты приехала меня остановить?

— А я могу?

И понимаю, что нет, что с самого начала ехала прощаться, так страшно стало.

(«Так не доставайся же ты никому», — хочется думать автору)

Психанула, наорала на него, что какого черта, пусть сам за себя беспокоится, чего другие должны, в этот момент подъехало такси, которое вызвала, обняла его крепко и уехала.

Написал позже:

— Дома?

— Да.

Не выдержала и дописала вдогонку: «как выкинуть тебя из головы, столько времени пытаюсь и все никак».

(Здесь хорошо видно, что спасательство — прикрытие для ее желания его присвоить. Видно? )

После этого он стал нежнее, слал какие-то совершенно милые сообщения, опять стал оставаться ночевать. Смотрела на него иногда украдкой, любовалась, сердце замирало. Заботилась о нем, готовила то, любит, накрывала одеялом, если мерз, все эти мелочи. Осенью признался в любви, тут же ответила тем же, прозвищами ласковыми стал звать, становился все теплее и теплее.

(Все теплей и теплей. Скоро ожоги будет оставлять как разогретый утюг с таким темпом)

Конечно не все было гладко, иногда срывался, его накрывало, начинались пьяные монологи, про то, достоин ли он счастья, что не может себе позволить быть счастливым, и вообще, «я виноват, стольких женщин за свою жизнь обидел, меня так за это наказали; я же демон, я людей убивал» (служил по контракту), или что девушку ту любил очень сильно, гулял от нее и она из-за него заболела и умерла, и, что скорее всего, они бы все равно расстались, но.

(В общем он не перестает оправдываться перед ней и объяснять ей, что ничего не может быть. И даже девушка та ни при чем)

Потом сам себя же тут же уговаривал, что надо забыть прошлое, и жить дальше. А я сидела рядом, слушала, что сказать то на такое, только слушать и остается. Сам себя щипцует постоянно, берет ответственность за все и всех. Думала только мне эти арии поет, но он и друзьям то же самое рассказывает.

(Она понимает, что это арии, но все равно верит, что он «жить дальше» он собирается с ней)

Так любила его(и сейчас тоже), что все эти заскоки просто пережидала, не лезла, претензий «чо ты мне больше не пишешь» не предъявляла, он два дня смурной походит у себя по району, потом возвращается и все хорошо. Как-то говорит: «малыш, ты нормальный человек вообще? Почему не скандалишь?» Плечами пожму, и улыбаюсь, он — радость.

(Автору кажется, что она такая щедрая, ни щипцов, ни скалок. Не видит, что давно превратилась в одну сплошную открытую хлеборезку)

И вот все кончилось.

(Теплел, теплел и вдруг)

Позавчера ночью, уже спала, звонит, слышу поддатый, чушь какую-то спрашивает, я смеюсь, и тут у него телефон отключился.

Потом приходят сообщения в мессенджер, что симка вылетела и «я тебя люблю». Он, с тех пор, как осенью сказал, больше не повторялся. Пишу в ответ: «А я люблю тебя. Никого никогда не любила, только тебя»

Он прочитал, тут же звонит и говорит:

— а ты не ох*ела мне такое писать?

— что?

-ну…

(и слышу по голосу, что все, сейчас будет больно)

Ты конечно молодец… ты все правильно делаешь. Понимаешь, ну ты…Ты красивее ее, ты очень красивая, и умнее ее и проведение лучше гораздо, а она нет, страшная, глупая и вообще не то, и я ее идеализирую, наверное, но понимаешь, я ее люблю.

— зачем мне тогда писать, что любишь

— это не так, это все просто так

А я ведь понимала, по всем тем речам, что он ее забыть не может, но мирилась, мне каждая встреча в радость была, да и он ко мне ласково относился, но эта резкая перемена за пять минут от «люблю тебя» до «люблю ее, а тебе просто так ляпнул» из колеи выбила, поняла, что все, нечего выжидать, насильно мил не будешь.

(А она выжидала и пыталась насильно стать милой, хотя делала вид, что просто сочувствует ему и поддерживает)

— Тогда это все. Не хочу с тобой ни разговаривать, ни видеться. Ничего больше не хочу.

— Прощай.

Всего два дня прошло, ушла с головой в работу, благо много, т.к. запускаю свой проект, помимо основной, понимаю, что со временем станет легче, сейчас труднее всего.

Боюсь сорваться, и написать, что скучаю, или еще что, не хочу сливаться, и все равно не могу не думать, что может зря я все оборвала и был шанс на счастливые отношения, или все сделала правильно?

(Да, счастливые отношения именно так и выглядят. Вы выстилаетесь ковриком, а мужчина объясняет вам, почему вам ничего не светит с ним. Но Победительницам вечно кажется, что счастье можно высидеть, если насесть долго сидеть)

Источник: Эволюция

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