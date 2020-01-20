Актриса Валюшкина рассказала об экстремальном путешествии по США

По словам актрисы Елены Валюшкиной, посетившей студию «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой», в своё время ей пришлось пережить экстремальное путешествие в Северной Америке. В начале прошлого года она ехала Лос-Анджелеса в Сан-Франциско в ночное время, при этом шел сильнейший дождь.

В определенный момент актриса оказалась на участке с обрывами, поэтому пришлось управлять транспортным средством крайне осторожно, однако из-за дождя и обильного камнепада, артистке удалось чудом добраться до ближайшего отеля. Рассказав сотрудникам гостиницы свою историю, они заявили, что данная дорога давно закрыта. «Если бы знала, что такое произойдет, то конечно, никогда не поехала», — отметила Валюшкина.

Актриса упомянула в своём рассказе и 16-летнюю дочь Марию, которая также любит путешествовать. Кроме того, девушка является разносторонней личностью, и увлекается спортом, а также изучением иностранных языков.

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Последнее: По словам актрисы Елены Валюшкиной, посетившей студию «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой», в своё время ей пришлось пережить экстремальное путешествие в Северной Америке. В начале прошлого года она ехала Лос-Анджелеса в Сан-Франциско в ночное время, при этом шел сильнейший дождь. В определенный момент актриса оказалась на участке с обрывами, поэтому пришлось управлять транспортным средством крайне […]