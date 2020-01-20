Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти

20.01.2020, 22:57, Новости дня

Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя госконцерна «Белнефтехим». Как отмечает издание, ее поставят на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» через порт в литовской Клайпеде.

Литва предложила свою инфраструктуру для обеспечения Белоруссии сырой нефтью 3 января на фоне приостановки поставок из России на белорусские НПЗ «Нафтан» и Мозырский. Тогда стороны не смогли договориться об условиях поставок нефти. С 4 января прокачка нефти из России на белорусские НПЗ была восстановлена.

Тогда СМИ писали, что РФ и Белоруссия прорабатывают решение для поставок на время переговоров. В том числе рассматривался вариант разовой покупки нефти из ресурсов независимых поставщиков.

До этого, в конце декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что если Белоруссия и РФ не смогут решить вопрос цены, Минск будет искать альтернативу.

Сейчас цены на газ России и Белоруссии установить удалось, однако только на январь и февраль текущего года.



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Последнее: Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя госконцерна «Белнефтехим». Как отмечает издание, ее поставят на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» через порт в литовской Клайпеде. Литва предложила свою инфраструктуру для обеспечения Белоруссии сырой нефтью 3 января на фоне приостановки поставок из России на белорусские НПЗ «Нафтан» и Мозырский. Тогда стороны не […]

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