Мнение: Она не хотела за него замуж и теперь она мертва

Она была еще молода и хотела свободы. А знакомые говорят, что ее заставляли за него идти под венец. Девушка не могла с ними согласиться и решила все по-своему – свела счеты с жизнью.
Девушку возили на смотрины жениху, друзья «жениха» даже сделали фотку. Как пишут, девушка на фото явно чувствует себя скованно и даже старается не дотрагиваться до будущего супруга.
Изначально СМИ писали, что мужчина достаточно старше своей невестки. Жених той же национальности – езид. Кто-то писал, что они даже не были обручены. Но, судя по комментариям семьи, они увиделись только на смотринах, а потом что-то пошло не так. Она не хотела замуж, семья настаивала на другом.
В итоге, девушка свела счеты с жизнью. О том, как иногда бывает играет судьба, когда ты вырос в религиозной семье и должен подчиняться правилам, которые могут быть вразрез своим интересам – многие могут быть наслышаны.
Но сейчас немного другая история – заведено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», будут искать виноватых. Ими могут оказаться, как и члены семьи, настаивающие на браке, так и сам жених, и его сторонники. К сожалению, единственное, что сейчас можно сделать – найти того, кто переборщил с моральным давлением на 16-летнюю девушку. Вернуть прошлое нельзя, девушка мертва, и за это должен кто-то понести наказание.
Даже если и психика девушки была слабоватой, чтобы вынести напор «семейных традиций», это совершенно не означает, что искать никого не надо. Одно дело – иметь возможность выбирать, другое дело – не иметь ее, когда в современном мире это особенно ценно.
Источник: Достало
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