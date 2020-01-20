Демократы – участники президентской гонки отметили День Мартина Лютера Кинга

20.01.2020, 22:52, Новости дня

Претенденты на выдвижение в президенты от Демократической партии в понедельник отпраздновали день Мартина Лютера Кинга, посетив церемонию в баптистской церкви и приняв участие в марше к Капитолию штата Южная Каролина вместе с десятками тысяч демонстрантов и активистов борьбы за гражданские права.

Сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен, встретившись в церкви, обменялись рукопожатием, что было особенно примечательно на фоне их спора в ходе последних дебатов, когда Сандерс протянул руку сопернице, а Уоррен отстранилась.

В мероприятии приняли участие Тулси Габбард, Джо Байден, Пит Буттиджич и ряд других претендентов на номинацию.

В преддверии начала праймериз они ведут активную агитацию в ключевых штатах Айова и Южная Каролина. Хотя первые голосования пройдут в Айове и Нью-Гемпшире, праймериз в Южной Каролине являются показательными в плане способности претендентов заручиться поддержкой афроамериканцев, поэтому празднование дня Мартина Лютера Кинга в столице этого штата, Колумбии, является примечательным мероприятием для политиков-демократов. Традиция проводить шествие в Колумбии началась в 2000 году в ответ на решение законодателей не убирать флаг конфедератов со здания Капитолия.

Ранее многие полити-демократы, борющиеся за выдвижение в президенты, принимали участие в марше в Южной Каролине, в том числе Джон Эдвардс, Барак Обама и Хиллари Клинтон.

Позднее в понедельник многие демократы, участвующие в президентской гонке, планируют отправится в Де-Мойн, штат Айова, на форум под названием Brown and Black Forum, который считается старейшим предвыборным мероприятием, посвященным избирателям – представителям расовых меньшинств.

Бывший мэр Нью-Йорка Майк Блумберг, не принимающий участие в борьбе в штатах, где проходят ранние голосования, планирует посетить парад по случаю дня Мартина Лютера Кинга в Арканзасе. Бизнесмен Эндрю Янг продолжает 17-дневное турне по Айове.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Претенденты на выдвижение в президенты от Демократической партии в понедельник отпраздновали день Мартина Лютера Кинга, посетив церемонию в баптистской церкви и приняв участие в марше к Капитолию штата Южная Каролина вместе с десятками тысяч демонстрантов и активистов борьбы за гражданские права. Сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен, встретившись в церкви, обменялись рукопожатием, что было особенно […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика