В ДНР пригрозили Украине «тотальным усмирением»

Любая попытка наступления на Донбасс закончится «тотальным усмирением» вооруженных сил Украины, сообщил депутат Народного совета провозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.
Комментируя заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Кривоноса о готовности вооруженных сил Украины приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом, Бердичевский заверил, что «в ДНР в курсе всех этих самоубийственных для Киева прожектов», передает РИА «Новости».
«Мы знаем чего можно ожидать [от Киева] и готовы к любым глупостям со стороны Украины. Любая попытка массированного наступления со стороны Украины закончится для Киева тотальным усмирением», – подчеркнул Бердичевский.
Он отметил , что заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос очередной раз продемонстрировал отсутствие договороспособности и миролюбия Киева.
«Нам давно известны эти планы по зачистке и геноциду Донбасса, странным и непонятным образом подобные планы и действия «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая группировка) оцениваются мировым сообществом как радикализм и терроризм, однако украинское государство до сих пор считается рукопожатым в так вызываемом «цивилизованном» мире Запада», – отметил депутат Народного совета ДНР.
Ранее спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау сообщила, что главной причиной гибели мирных жителей в Донбассе являются мины.
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Последнее: Любая попытка наступления на Донбасс закончится «тотальным усмирением» вооруженных сил Украины, сообщил депутат Народного совета провозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский. Комментируя заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Кривоноса о готовности вооруженных сил Украины приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом, Бердичевский заверил, что «в ДНР в курсе всех этих […]
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