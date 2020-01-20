Информация о подрядчике в аэропорту Днепропетровск является фейком – Днепропетровская ОГА

Днепропетровская облгосадминистрация назвала дезинформацией новости в СМИ о том, что будто бы победителем тендера на проектирование взлетно-посадочной полосы нового аэропорта в Днепропетровской области стала компания «Прогресстех-Украина». Об этом говорится в официальном заявлении на сайте администрации.
«В интернете появилась информация, что уже определены проектировщики взлетно-посадочной полосы нового аэропорта в Днепропетровской области. Мол, стратегическим для Украины объектом будет заниматься компания ООО «Прогресстех-Украина», – сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.
Как пояснили в ведомстве, это фейк, основанный на незнании автором публикации закона «О публичных закупках»: система электронных госзакупок ProZorro выбрала главным претендентом на победу эту фирму, так как она по правилам аукциона предложила самую низкую среди участников цену работ. Но ООО «Прогресстех-Украина» не признано победителем.
В облгосадминистрации заявили, «после аукциона по процедуре начинается проверка тендерного комитета, он подробно изучит предложение претендента, его документы», это продлится не менее пяти рабочих дней. Претендент может получить отказ из-за выявленных в его тендерном предложении недостатков. А на победу в тендере будет претендовать следующая компания – участница аукциона.
«Ни одна компания, которая имеет проблемы с законом или не выполняет условий тендеров, допущена к работам не будет. Поэтому «зрада» отменяется», – разъяснили в госоргане.
В Днепропетровской ОГА уточнили, что «тендер на определение проектировщика взлетно-посадочной полосы проводит госпредприятие «Фининпро». Оно распоряжается средствами, которые Мининфраструктуры направляет на строительство взлетно-посадочной полосы. Днепропетровская ОГА не организовывает и не проводит тендеры, а выступает центром, который координирует действия всех участников проекта».
Обо всех этапах воплощения проекта строительства аэропорта можно оперативно узнавать на сайте ОГА, подчеркнули в пресс-службе.
Аэропорт Днепропетровск был открыт в 1943 году и нуждается в модернизации. Терминал находится в частной собственности компании «Днеправиа», взлетно-посадочная полоса принадлежит государству. В марте 2018 года мэр города Борис Филатов заявлял, что новый аэропорт в Днепре построят при поддержке бизнесмена Александра Ярославского.
Ярославский заявлял, что готов инвестировать в строительство аэровокзального комплекса, если государство профинансирует реконструкцию аэродрома. “Как только первая гривна от государства придет, сразу воткнется первая лопата”, – обещал он. Бизнесмен прогнозировал, что строительство займет около 2,5 года и обойдется в $70 млн.
12 июля 2019 года во время первого визита в Днепр в статусе главы государства Владимир Зеленский пообещал помочь со строительством аэропорта. «Мы сделаем и поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт», – заявлял он.
Конкурс на разработку проектной документации и ее экспертизу был объявлен 14 ноября, ожидаемая стоимость работ – 26,5 млн грн (с НДС). Но, как отметили в пресс-службе, все четыре поступивших тендерных предложения были подготовлены некачественно и не в полном объеме, что не позволило определить победителя, и конкурс был отменен.
18 декабря был объявлен новый тендер на разработку и экспертизу проектной документации по строительству аэропорта в Днепре.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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