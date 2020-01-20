Российский «Новичок». Предполагаемый отравитель болгарского бизнесмена попал на видео камер наблюдения

Прокуратура Софии 20 января опубликовала несколько видеозаписей, на которых виден человек, причастный к отравлению болгарского предпринимателя Эмилиана Гебрева.

Как сообщила пресс-служба ведомства, записи предоставил сын Гебрева Христо.

Мужчина в шляпе и очках перемещается между машинами на парковке компании Emco Ltd., принадлежащей Эмилиану Гебреву. Дата записи – 28 апреля 2015 года.

ВИДЕОВидео: Прокуратура на Република България / YouTube

ВИДЕОВидео: Прокуратура на Република България / YouTube

ВИДЕОВидео: Прокуратура на Република България / YouTube

ВИДЕОВидео: Прокуратура на Република България / YouTube

Назначена видеотехническая экспертиза для установления личности человека.

11 февраля 2019 года генпрокурор Болгарии Сотир Цацаров заявил, что российские спецслужбы могут быть причастны к покушению на Гебрева в апреле 2015 года. По его словам, один из сотрудников российской военной разведки въезжал в Болгарию три раза, в том числе находился в Софии 28 апреля, когда Гебрев был госпитализирован с отравлением.

По данным расследователей группы Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, опубликованном 23 ноября, во время попытки отравления Гебрева в Болгарии находился генерал-майор Денис Сергеев, известный также как Сергей Федотов. Он в 2015 году попал на камеры видеонаблюдения у отеля в Софии, где находился офис Гебрева.

Федотова британские СМИ со ссылкой на правоохранителей называли куратором отравления разработанным в РФ нервно-паралитическим агентом «Новичок» российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери в марте 2018 года. По данным The Daily Telegraph, агент составлял план переулка, где жил Скрипаль.

В феврале 2019 года Великобритания и Болгария создали совместную следственную группу для проверки возможной связи между покушением на Скрипаля и попыткой отравления Гебрева. Лаборатория университета Хельсинки установила, что Гебрева также пытались убить нервно-паралитическим веществом из семейства «Новичок».

И Гебрев, и Скрипаль выжили.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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