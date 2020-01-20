Пост Максима Виторгана о предательстве спровоцировал слухи о расставании с Нинидзе

На странице актёра Максима Виторгана в социальной сети Instagram была опубликована публикация с цитатой о предательстве. По мнению подписчиков, таким образом он спровоцировал разговоры о возможном расставании со своей возлюбленной Нино Нинидзе.

Накануне в Stories Виторгана была опубликована цитата писателя Льва Толстого, из-за которой интернет-пользователи были очень встревожены. «Когда тебя предали — это все равно, что руки сломали. Простить можно, но вот обнять уже не получается», — отметил он. Некоторые юзеры сделали вывод, что таким образом артист намекнул на разлад в отношениях с коллегой Нино Нинидзе, несмотря на длительные слухи о скорой свадьбе.

Впрочем, пара на сегодняшний день еще не сделала каких-либо заявлений по поводу проблем в отношениях. Примечательно, что последней публикацией Нинидзе в Instagram является совместное фото с актёром, подписанное смайликом в виде сердечка.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Днепропетровская облгосадминистрация назвала дезинформацией новости в СМИ о том, что будто бы победителем тендера на проектирование взлетно-посадочной полосы нового аэропорта в Днепропетровской области стала компания «Прогресстех-Украина». Об этом говорится в официальном заявлении на сайте администрации. «В интернете появилась информация, что уже определены проектировщики взлетно-посадочной полосы нового аэропорта в Днепропетровской области. Мол, стратегическим для Украины объектом […]