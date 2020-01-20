Суд прекратил дело о хранении наркотиков против актрисы Натальи Бочкаревой

Ей назначили судебный штраф.
Преображенский суд Москвы освободил от уголовной ответственности актрису из сериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкареву, которую подозревали в хранении наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК). Об этом сообщает ТАСС.
Бочкаревой назначили судебный штраф в 30 тысяч рублей. Кокаин, обнаруженный при актрисе во время задержания, постановили уничтожить. Бочкарева свою вину признала и раскаялась. По словам следователя, она загладила вину «путем неоднократных переводов в благотворительный фонд Евгения Воскресенского, который занимается помощью детям».
Как передает «Мбх медиа», дознаватель отметил, что артистка своими действиями «не причинила вред никаким третьим лицам». Согласно материалам дела, в ее крови не нашли психоактивных веществ, но их обнаружили на изъятых у нее купюрах.
В конце сентября Бочкареву задержали в Москве сотрудники ГИБДД, при ней нашли 0,69 граммов кокаина. Сама Бочкарева отрицала задержание и возбуждение дела. В октябре суд лишил ее водительских прав на год и 8 месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей из-за отказа проходить медосвидетельствование.
Источник: Новая газета
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Последнее: Ей назначили судебный штраф. Преображенский суд Москвы освободил от уголовной ответственности актрису из сериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкареву, которую подозревали в хранении наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК). Об этом сообщает ТАСС. Бочкаревой назначили судебный штраф в 30 тысяч рублей. Кокаин, обнаруженный при актрисе во время задержания, постановили уничтожить. Бочкарева свою вину признала и раскаялась. […]
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