Медики рассказали о последствиях несоблюдения интимной гигиены

Большинство мужчин и женщин с детских лет знакомы с правилами интимной гигиены, но вот о вероятных последствиях их несоблюдения известно не каждому. Ученые рассказали, чем может грозить человеку нечистоплотность и, как оказалось, данный фактор может спровоцировать ряд серьёзных заболеваний, включая гепатит B и C.

Во время секса передаётся большое количество инфекций, поэтому людям, живущим половой жизнью, особенно важно соблюдать интимную гигиену, но и остальные также не являются исключением. По данным индийских специалистов, попадание в организм «нечистой» спермы или влагалищных выделений, может спровоцировать нарушения в работе ЦНС. При контакте с «поражёнными» биологическими жидкостями возрастает риск развития гепатита и сифилиса. Последнее заболевание в большинстве случаев сопровождается зудящей сыпью и появлением в области половых органов небольших бородавок.

У женщин несоблюдение интимной гигиены приводит к вагинальным инфекциям, вследствие чего могут появляться затруднения с мочеиспусканием и выделения с неприятным запахом. Для представителей обоих полов нечистоплотность нередко заканчивается ростом генитальных бородавок, вызванных вирусом папилломы человека и передающихся при любом виде секса. Исходя из этого медики рекомендуют придерживаться правил гигиены, избегать случайных половых контактов и незащищённого «интима».

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