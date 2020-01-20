Все смартфоны Meizu обновлены до Flyme 8

Представители бренда Meizu рассказали, какие девайсы компании получили обновление оболочки Flyme, до актуальной – 8-й версии. Оказывается, новое программное обеспечение получили все серии гаджетов, вплоть до Lite и Note-версий.

Напомним, что разработчики выпустили прошивку Flyme 8 летом 2019 года в рамках дебютного показа модели Meizu 16S Pro. Тогда появилась информация, что оболочка ОС появится во всех 27 смартфонах компании уже к концу года, но заявленные планы были осуществлены чуть позже. Около месяца назад была анонсирована новая функция Flyme 8, позволяющая активировать автоспуск при фотографировании с подсветкой или режим супер ночной сцены при селфи. Small Window Mode 2.0 позволила открывать некоторые программы поверх других приложений. Например, помимо игры можно включать и условный мессенджер.

Firepower Full обновили до актуальной 4.0 версии, также положительным изменениям подверглось качество сигнала и фотографий, сделанных ночью или при плохой освещенности. Чтобы обновить ОС Flyme 8 юзерам необходимо использовать настройки в соответствующем меню.

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