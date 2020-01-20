Мнение: Убийство Сулеймани. Взгляд из Ирака

Убийство Сулеймани. Взгляд из Ирака

Убийство США Кассима Сулеймани и Абу Махди Аль-Мухандиса возле международного аэропорта Багдада вызвало глобальный кризис с опасными последствиями для местной, региональной и международной безопасности. Возникает вопрос: как истолковать этот шаг со стороны США и как это повлияет на ситуацию в Ираке?

Президент Дональд Трамп заявил, что решил убить Кассима Сулеймани под давлением отдельных членов Республиканской партии, которые будут играть влиятельную роль в его судебном процессе по делу об импичменте. Тем не менее, США, должно быть, знали, что это решение будет иметь серьезные последствия, и, следовательно, США не приняли бы легкомысленный шаг, который нарушил бы баланс холодной войны, которую они вели против Ирана во всем регионе.

В то же время, США понимают, что смерть такой популярной фигуры, как Сулеймани, не будет означать конец КСИР и не помешает им достичь заявленной цели — заставить США уйти из региона. США также слишком хорошо знают военный потенциал Ирана, и логика подсказывает, что они не рискуют быть пораженными иранскими ракетами, чтобы плохо выглядеть перед миром, учитывая, что это то, что они не допустят в отношениях с такими державами, как Китай и Россия.

Тем не менее, США довели это до конца. Конечно, месть, похоже, сыграла жизненно важную роль в принятии решения. В конце концов, Сулеймани был главным командиром Революционной гвардии Ирана, и все согласны с тем, что он был руководителем всех антиамериканских усилий в регионе. Тем не менее, после убийства Кассима Сулеймани в Багдаде и риска огромного ответного удара, зная, что этот шаг менее эффективен на стратегическом уровне и скорее является гневным ответом, чтобы противостоять массированному и хорошо рассчитанному давлению со стороны Ирана, чтобы постепенно вытеснить США из региона, предполагает, что США исчерпали ходы и отчаянно искали выход. Многие считают, что это ухудшило положение США и всего мира.

Для правительства Ирака это означает, что США больше не будут поддерживать балансировку, которая регулирует ситуацию в Ираке, когда речь заходит об Иране. В результате иракцы наблюдали за тем, как одним действием было нарушено тщательно выверенное равновесие, которое они поддерживали в течение многих лет, чтобы избежать скатывания в надвигающийся региональный конфликт.

Последние пару недель показали, что США активно готовы противостоять Ирану и его союзникам в Ираке. В то время как бомбардировка штаб-квартиры Kataeb Hizbollah в Анбаре, возможно, была объявлением о начале новой фазы, убийство Сулеймани и Аль-Мухандиса показало, насколько далеко они готовы пойти.

Сегодня Трамп открыто угрожает иракцам санкциями, если они попросят США вывести свои войска из Ирака. В ответ на просьбу временного премьер-министра Адиля Абд аль-Махди прислдать делегацию США для обсуждения вопроса о выводе войск в соответствии с просьбой иракского парламента, Государственный департамент ответил, что готов вести переговоры о партнерстве с Ираком, но не о выводе своих войск.

Все эти позиции свидетельствуют об отчаяноем желании США остаться в Ираке . Это свидетельствует не только о неуважении к воле иракского народа и о том факте, что США в результате эмбарго в 1990-х годах фактически убили полмиллиона иракских детей. Что еще более важно, в нем много говорится о том, почему США все еще находятся в Ираке, и главная причина, действительно, не в том, чтобы сражаться с Даеш.

Особенно с учетом того, что Трамп действует в качестве президента, подход США в Ираке становится ближе к формуле, «либо со мной против Ирана, либо против меня…», нежели к формуле «быть друзьями с США и друзьями с Ираном», или с любой другой версией нейтральных позиций, которые были распространены. в иракской политике до удара США. Независимо от оправданий и мотивов США, этот шаг вызвал гнев и заслужил неодобрение многих людей в Ираке, поскольку он требовал сильной реакции, и поэтому реакция наступила.

Иракцы все еще помнят, как Сулеймани был первым, кто откликнулся на их призыв о поддержке, когда США наблюдали за продвижением ИГИЛ в направлении Багдада и Эрбиля и размышляли о том, хотят ли они участвовать или нет. Посредством кампании публичной дипломатии он был религиозно вовлечен, и ни один американский чиновник не мог эту роль даже имитировать, а благодаря его обширной сети политических лидеров влияние Сулеймани не имело аналогов в регионе. Что касается Аль-Мухандиса, то иракцы привыкли видеть его на линии фронта, сражающегося с Даешем, рядом с другими военными командирами Ирака, хотя он был заместителем главы Народных мобилизационных сил. Он также имел значительное влияние в политической элите, и друзья и враги уважали его.

Помимо его популярности, Сулеймани был иностранным военным командиром, который, по словам временного премьер-министра Ирака, находился с дипломатической миссией в Ираке. Аль-Мухандис, с другой стороны, был, помимо его политики, чиновником в вооруженных силах Ирака,. США, убившие их на иракской земле, дали понять иракцам полное пренебрежение международным правом и взаимными соглашениями и полное безразличие к суверенитету Ирака.

Даже на культурном уровне нападение на гостя, будь то друг или враг, считается чем-то позорным, особенно когда миссия гостя якобы была такой, которая помешала бы региону еще больше конфликтовать. Убить гостя третьей стороной еще более проблематично, как и убийство иракского чиновника стало пиком предательского поведения в отношении доминирующей политической культуры Ирака.

Поэтому, хотя иракцы разделились по многим вопросам, даже по поводу будущего присутствия США в Ираке, они оказались едины в осуждении грубого нарушения и неуважения к суверенитету Ирака и пренебрежения США к и без того хрупкой ситуации в их стране. Премьер-министр, президент и спикер жестко высказались, осуждая этот шаг, назвав обоих мужчин «мучениками» и «героями освобождения». К ним присоединились лидеры большинства политических партий в Ираке.

Действия США подтолкнули к ответным действиям в Наджафе. Мало кто мог заметить, но Марджия не только выразил свое недовольство мощным языком, но и впервые заключил пятничную проповедь с молитвой, которую шииты произносят перед войной. Это беспрецедентно, поскольку Марджия не делал этого даже после объявления своей знаменитой фетвы по борьбе с Даеш.

Тысячи людей присоединились к похоронам Сулеймани и Мухандиса, когда они превратились в демонстрации против США, заполнив улицы Кадмии, Наджафа и Кербелы, иранские флаги развевались вместе с иракскими. Великий аятолла Систани направил аятолле Хаменеи письмо с соболезнованиями , и в средствах массовой информации освещалось, как его сын и два представителя молились на похоронах. Два других великих аятоллы лично приняли участие в церемонии, что редко можно увидеть в Наджафе. В Иране сотни тысяч человек приняли участие в церемонии, организованной для Сулеймани и Мухандиса в Мешхеде, Тегеране и Куме, где иранцы на этот раз размахивали иракскими и иранскими флагами. Аятолла Хаменеи и практически все руководство Ирана присоединились к молитвам на похоронах Сулеймани и Мухандиса.

Наблюдая за массовыми похоронами, политическая элита Ирака, должно быть, поняла горькую правду о том, что, если кто-либо из них погибнет, их не будут оплакивать так же, как этих двух человек. Одна из многих причин заключается в том, что в центре этого глобального кризиса Ирак страдает от беспорядков и находится в режиме ожидания в то время, когда государству требуется подлинный лидер.

В настоящий момент Ирак надеется на столь же скудные, как и в грядущем будущем, навыки своих лидеров в политических маневрах, чтобы на этот раз спасти страну от политического кризиса, а не только достичь своих политических амбиций. Что касается будущего, то к иностранному влиянию нужно относиться серьезно и рассматривать его более тщательно .

Политика «беспилотников и санкций», которую США проводят сегодня в Ираке, только укрепит представление о том, что Америка не является надежным партнером, и, независимо от позиций политической элиты в Ираке, эти действия только усиливают вражду среди иракцев. люди, которые уже пострадали от его пренебрежительной политики в прошлом. Очень важно, чтобы предупреждение в тоне Марджия не принималось легкомысленно лицами, принимающими решения в США.

Мухамед Аль-Вали, доктор философии

https://1001iraqithoughts.com/2020/01/19/where-is-the-u-s-heading-in-iraq/ — цинк

Источник: Colonel Cassad

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