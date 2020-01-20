Овечкина признали лучшим игроком недели в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщила пресс-служба лиги.
С13 по 19 января Овечкин провел три игры, в которых забросил восемь шайб, в двух матчах оформил хет-трик. Во встрече против New York Islanders (6:4) в минувшую субботу он забросил свою 692-ю шайбу в НХЛ, войдя в десятку лучших снайперов в истории лиги, передает ТАСС.
Второй звездой недели стал вратарь Columbus Blue Jackets Элвис Мерзликин. В трех матчах прошедшей недели он помог своей команде одержать три победы, причем в двух встречах ему удалось оформить шатаут. Третьей звездой признан форвард Chicago Blackhawks Джонатан Тэйвз, набравший 9 (3 гола + 6 результативных передач) очков в четырех матчах.
Накануне Овечкин прокомментировал вхождение в десятку лучших снайперов НХЛ.
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Последнее: Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщила пресс-служба лиги. С13 по 19 января Овечкин провел три игры, в которых забросил восемь шайб, в двух матчах оформил хет-трик. Во встрече против New York Islanders (6:4) в минувшую субботу он забросил свою 692-ю шайбу в НХЛ, […]
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