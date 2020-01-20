Вадим Пристайко: двухпартийная поддержка в Конгрессе – залог стойкости отношений с США

КИЕВ – Украина просит не втягивать ее во внутриполитическую борьбу в США. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге 20 января, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Что касается импичмента, эта тема уже настолько часто упоминается, настолько нам, извините, надоела, что мы в который раз хотим сказать: пожалуйста, не втягивайте нас в свои внутриполитические события. Для нас поддержка с обеих сторон (Демократической и Республиканской партий. – «ГОРДОН») в Конгрессе США – залог стойкости наших отношений с США. Мы не принимали и не собираемся принимать участие во внутриполитической борьбе и так же надеемся, что и в нашей внутриполитической борьбе другие стороны не участвуют. […] Нашего следа там нет, не надо искать то, чего нет», – сказал Вадим Пристайко.

Напомним, что в июле прошлого года Трамп попросил президента Украины Владимира Зеленского расследовать деятельность одного из своих главных соперников на выборах 2020 года, бывшего вице-президента демократа Джо Байдена, а также его сына Хантера Байдена, который работал в украинской газовой компании. Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся в то же время, когда Трамп временно заблокировал выделение Украине военной помощи в размере 391 миллион долларов, которая была нужна Киеву для борьбы с пророссийскими сепаратистами на востоке страны.

О том, что внутрипартийная борьба в США может сказаться на поддержке Украины со стороны республиканцев в интервью Крым.Реалии высказал эксперт Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер (Steven Pifer).

«Я прекрасно понимаю беспокойство украинцев по поводу того, как импичмент и разбирательство в отношении президента Дональда Трампа могут повлиять на отношения США и Украины. С одной стороны, мы видим, что в течение первых трех лет президентства Трампа американская политика в отношении Украины обеспечивала этой стране политическую поддержку, экономическую и военную помощь, включая летальное оружие, а также поддерживала и усиливала санкции против России. Похоже, что на данный момент администрация Белого дома готова продать Украине дополнительные противотанковые ракеты «Джавелин». Это очень хорошие тенденции», – напомнил дипломат, сообщает Крым.Реалии 20 января.

«Средняя линия» для Украины

Консультант отдела военной политики Центра исследований по безопасности Национального института стратегических исследований Николай Белесков считает, что главная идея Украины – не быть втянутой в политическую игру в США.

«В условиях импичмента Дональда Трампа офис Зеленского пытается не допустить, чтобы Демократическая партия использовала заявления с украинской стороны как аргумент давления на американского президента. Если раньше было задание не дать принудить играть за Дональда Трампа, то с осени прошлого года мы делаем все, чтобы сохранить партийный консенсус и не начать играть на стороне оппонентов Трампа», – говорит Николай Белесков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Николай Белесков подчеркивает, что украинская власть не перешла «красные линии» в отношениях с Демократической и Республиканской партиями в США, и демонстрирует желание сохранять «среднюю линию» с официальным Вашингтоном.

«Если бы мы начали играть против Трампа – но этого не случилось, – это только усиливало негативные флюиды со стороны американского лидера. Сегодня объективных и больших рисков нет – Украина не подыгрывает и республиканцам, и нет аргументации, которая могла бы ими использоваться», – отмечает Николай Белесков.

Резкие заявления о том, что Украина – коррупционная страна, и нужно «от нее удаляться» были сделаны осенью прошлого года на фоне внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах, считает Николай Белесков.

«В конце концов эта ситуация не отразилась на голосовании за оборонный бюджет США, в котором есть статья расходов для Украины, мы видели стремление отдельных сторон ухудшить имидж Украины в глазах американских законодателей, но этого не произошло. Оборонный бюджет был принят, и в нем сохранилась помощь для Украины», – подчеркивает Николай Белесков.

В политике эмоции не уместны

Политолог Олег Лисный напоминает, что в условиях войны с Россией Украине нужна двухпартийная поддержка – Республиканской и Демократической партии Соединенных Штатов.

«Нам нужна поддержка, фигурально выражаясь, всех Соединенных Штатов – и республиканцев, и демократов. С США нужно вести себя очень осторожно – мы не супер-государство, мы государство, которое воюет с Россией и нам нужна поддержка всего цивилизованного мира», – говорит Олег Лисный корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По его словам, представители предыдущей власти, часть политикума в момент президентской кампании в США в 2016 году демонстрировали симпатии одному из кандидатов.

«Но неожиданно для этой части украинского общества выиграл Трамп. То, что украинская власть тогда проявила симпатии одной из сторон, потом дорого обошлось Украине. Необходимо осторожно смотреть, как идет политическая борьба в США, и прогнозировать – как себя вести при любом из сценариев, нужно их просчитывать – эмоции в этой ситуации очень опасны, можно потерять поддержку такой большой страны как США», – считает Олег Лисный.

Заявления министра иностранных дел Вадима Пристайко, по мнению политолога, сделано дипломатично и грамотно.

«Такие заявления направлены в адрес наших политических международных партнеров, они как бы говорят – мы наблюдаем, мы видим, что происходит, и учитываем ошибки прошлого», – подчеркивает Олег Лисный.

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