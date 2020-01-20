Трамп встретится в Давосе с рядом зарубежных лидеров и с Клаусом Швабом

20.01.2020, 22:14, Новости дня

Президент Трамп, отправляющийся в Давос для участия в Международном экономическом форуме, проведет в Швейцарии встречи с рядом зарубежных лидеров, сообщил в понедельник Белый дом.

Среди тех, с кем встретится президент, – президент Ирака Бархам Салех, премьер-министр Пакистана Имран Хан, президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга и глава регионального правительства Курдистана Неширван Барзани.

Ранее агентство Reuters сообщило о намерении Трампа также провести встречу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Кроме того, сообщается, что президент хотел бы встретиться с основателем Давосского форума немецким экономистом Клаусом Швабом.



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