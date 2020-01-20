Трамп встретится в Давосе с рядом зарубежных лидеров и с Клаусом Швабом

Президент Трамп, отправляющийся в Давос для участия в Международном экономическом форуме, проведет в Швейцарии встречи с рядом зарубежных лидеров, сообщил в понедельник Белый дом.
Среди тех, с кем встретится президент, – президент Ирака Бархам Салех, премьер-министр Пакистана Имран Хан, президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга и глава регионального правительства Курдистана Неширван Барзани.
Ранее агентство Reuters сообщило о намерении Трампа также провести встречу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Кроме того, сообщается, что президент хотел бы встретиться с основателем Давосского форума немецким экономистом Клаусом Швабом.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, что у него состоялась «отличная беседа» с президентом США Дональдом Трампом по поводу цифрового налога, который планирует ввести Париж. Как отметил Макрон, две страны договорились сотрудничать, с тем, чтобы избежать повышения пошлин. Напомним, что в июле Франция решила ввести 3-процентный налог на доходы от цифровых услуг, полученные во […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Свитолина и Ястремская сыграют на первом в сезоне турнире серии Premier / 26 ноября
- Мутко указал на успехи в решении проблем с жильем в Тулуне после паводка / 28 декабря
- Advance — главная цель Путина — создать глубинное государство / 17 января
- Депутата Бурматова госпитализировали с пленарного заседания Госдумы / 10 декабря
- КНДР провела новое «крупное испытание» на полигоне Сохэ / 14 декабря
- Глава «Укрэксимбанка» внес 3 млн грн залога / 26 ноября
- Выбросившую новорожденного ребенка из окна жительницу Владивостока арестовали / 24 ноября
- Сирия не позволила итальянской телекомпании скрыть интервью с Асадом / 10 декабря