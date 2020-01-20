Ученые рассказали о случаях анафилактического шока после секса

20.01.2020, 22:04, Разное

Ученые рассказали о случаях анафилактического шока после секса. Аллергию на интимную близость нельзя считать редким явлением, утверждают специалисты.
Американские эксперты считают, что только в их стране до 40 тысяч женщин страдают от несовместимости попавшей в их организм биологической жидкости. В 2019 году в числе пациенток клиники оказалась американка, муж которой лечился пенициллином. Аналогичное происшествие случилось уже в Испании, где партнер принимал амоксициллин. Обеим женщинам эти антибиотики были противопоказаны. Поступили они с резким падением кровяного давления , затрудненным дыханием, отеками, а для стабилизации их состояния понадобилось несколько часов. Предотвратить смертельную угрозу анафилактического шока помогла только экстренная помощь медиков. Подобную реакцию вызывают и продукты питания, причем не в рационе самих женщин, что очевидно, а их половых партнеров. Британские медики доказали экспериментально, что несколько бразильских орехов, съеденных мужчиной, вызвали покраснение на коже женщины после того, как её смазали данной спермой.

Иногда причиной аллергии становятся белки, содержащиеся в семенной жидкости или в выделениях потовых желез конкретного человека, но уже гораздо реже. И тогда единственным выходом из ситуации является прекращение совместной жизни.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, что у него состоялась «отличная беседа» с президентом США Дональдом Трампом по поводу цифрового налога, который планирует ввести Париж. Как отметил Макрон, две страны договорились сотрудничать, с тем, чтобы избежать повышения пошлин. Напомним, что в июле Франция решила ввести 3-процентный налог на доходы от цифровых услуг, полученные во […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика