Ученые рассказали о случаях анафилактического шока после секса. Аллергию на интимную близость нельзя считать редким явлением, утверждают специалисты.
Американские эксперты считают, что только в их стране до 40 тысяч женщин страдают от несовместимости попавшей в их организм биологической жидкости. В 2019 году в числе пациенток клиники оказалась американка, муж которой лечился пенициллином. Аналогичное происшествие случилось уже в Испании, где партнер принимал амоксициллин. Обеим женщинам эти антибиотики были противопоказаны. Поступили они с резким падением кровяного давления , затрудненным дыханием, отеками, а для стабилизации их состояния понадобилось несколько часов. Предотвратить смертельную угрозу анафилактического шока помогла только экстренная помощь медиков. Подобную реакцию вызывают и продукты питания, причем не в рационе самих женщин, что очевидно, а их половых партнеров. Британские медики доказали экспериментально, что несколько бразильских орехов, съеденных мужчиной, вызвали покраснение на коже женщины после того, как её смазали данной спермой.
Иногда причиной аллергии становятся белки, содержащиеся в семенной жидкости или в выделениях потовых желез конкретного человека, но уже гораздо реже. И тогда единственным выходом из ситуации является прекращение совместной жизни.
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