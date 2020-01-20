Настасья Самбурская назвала «порнографией» скандальный фильм «Текст» с Кристиной Асмус

Отечественная актриса театра и кино, исполнительница шансона Настасья Самбурская на странице в Instagram поделилась результатом фотосессии для журнала «Домашний очаг». В комментариях один из подписчиков поинтересовался, смогла бы артистка сыграть спровоцировавшую скандал «постельную сцену» в фильме «Текст», как Кристина Асмус, на что она назвала ленту «порнографией».

На обнародованном снимке Настасья Самбурская запечатлена в необычном «мужском» образе – в чёрных брюках, белой рубашке в крупную клетку, с галстуком и в шляпе. В подписи к посту актриса проанонсировала фотосессию для обложки очередного выпуска «Домашнего очага» и процитировала самый смешной, на её взгляд, комментарий, о том, что незамужняя жительница не может позировать для семейного издания.



Также в ходе общения с подписчиками под данной публикацией Настасья Самбурская резко ответила относительно «Текста», являющегося, по её мнению, «порнографией». В отличие от Кристины Асмус, не побоявшейся осуждения зрителей и появившейся в кадре полностью обнажённой, занимаясь сексом со своим экранным возлюбленным, Самбурская не готова быть настолько «открытой». Она заметила, что хочет «приберечь повод для удивления», а потому не снималась бы в «постельной сцене».

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