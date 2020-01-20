BFM TV — «мы не мировая помойка» — Малайзия вернула контейнеры с мусором развитых стран

Малайзия по примеру своих соседей отправила обратно в западные страны прибывшие к ней контейнеры с пластиковым мусором, пишет BFM TV. Как сказала журналистам министр окружающей среды, государство не справляется с переработкой отходов и не хочет превращаться в помойку для экономически превосходящих его стран.



Global Look press

В понедельник власти Малайзии объявили, что отправили обратно 150 незаконно ввезённых контейнеров с пластиковым мусором, потому что не хотят превращать страну в «помойку» для развитых стран, пишет BFM TV.

Как рассказывает французский сайт, государство в Юго-Восточной Азии не может справиться с массовым потоком мусорных контейнеров после того, как в 2018 году Китай принял решение прекратить импорт практически всех типов пластиковых отходов для их последующей переработки. Развитым странам пришлось искать новые направления — чем воспользовалось множество китайских компаний по переработке мусора, которые перебрались в Малайзию и привлекли сюда зачастую нелегальные поставки.

По словам министра окружающей среды Йо Би Инь, правительство «примет необходимые меры, чтобы убедиться, что Малайзия не станет мировой помойкой». Сама она пообещала «продолжить борьбу с загрязнением (окружающей среды. — ИноТВ), особенно пластиковыми отходами».

Эти заявления Йо Би Инь сделала в портовом городе Баттерворт на севере страны, откуда отправились в обратный путь 150 контейнеров, содержащих около 3737 тонн мусора. Из низ 43 контейнера вернутся во Францию, 42 — в Великобританию, 17 — в США и 11 — в Канаду. Министр добавила, что Малайзия в скором времени собирается отправить ещё 110 контейнеров, в том числе 60 в США.

Издание отмечает, что объём прибывающих в южноазиатскую страну отходов значительно превышает её возможности по переработке, поэтому некоторые территории завалены мусором. Как подчеркнула Йо Би Инь, расходы на возврат контейнеров оплатят страны, откуда они прибыли, и судоходные компании. «Мы не намерены платить ни цента, — твёрдо сказала министр. — Люди отправляют нам отходы, мы не обязаны платить за то, чтобы отправить их обратно».

В последние месяцы многие страны Юго-Восточной Азии стали проводить такую же политику, отмечает BFM TV. Индонезия вернула несколько сотен контейнеров туда, откуда они прибыли, а Филиппины летом прошлого года после продолжительного конфликта отослали обратно в Канаду около 60 контейнеров.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, что у него состоялась «отличная беседа» с президентом США Дональдом Трампом по поводу цифрового налога, который планирует ввести Париж. Как отметил Макрон, две страны договорились сотрудничать, с тем, чтобы избежать повышения пошлин. Напомним, что в июле Франция решила ввести 3-процентный налог на доходы от цифровых услуг, полученные во […]