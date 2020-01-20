Порошенко получил повестки на допросы по трем уголовным делам

Бывший президент Украины Петр Порошенко получил повестки о вызове свидетелем по трем уголовным производствам. Об этом сообщает «Интерфакс». Речь идет о Минских соглашениях, о деле моряков в Керченском проливе и о судебной реформе.
В декабре 2019 года Государственное бюро расследований открыло уголовное дело по факту возможного совершения государственной измены пятым президентом Украины Петром Порошенко при подписании Минских соглашений в 2015 году.
Одно из производств касается перехода кораблей ВМС Украины из Черного в Азовское море через Керченский пролив 25 ноября 2018 года. В тот день украинские артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» попали под обстрел российских военных и были захвачены. В плен попали 24 моряка. РФ обвинила их в незаконном пересечении границы, их удерживали до сентября 2019 года, когда они в рамках обмена пленными вернулись в Украину.
Еще одно досудебное расследование ГБР касается возможного вмешательства в деятельность судей при помощи несвоевременного назначения их на должности. По данным следствия, Порошенко после начала судебной реформы в 2016 году своевременно не переназначил судей, у которых завершался 5-летний срок полномочий.
Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что на 31 января и 11 февраля у бывшего главы Украины были запланированы заграничные командировки, поэтому он даст показания сразу по трем делам.
Фамилия Порошенко фигурирует в 16 уголовных делах. Его обвиняют по статьям о госизмене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти.
Кроме того, против него заведено дело «по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде».
ГБР также сообщило, что бывший президент якобы «проигнорировал» допросы 16 и 17 января.
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