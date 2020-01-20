ВОЗ созывает экстренное заседание из-за вспышки коронавируса

Всемирная организация здравоохранения созывает экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за вспышки нового коронавируса в Китае. Как сообщает РИА «Новости», оно состоится 22 января.
Вспышка началась в китайском городе Ухань. Китайские власти выявили 139 случаев заражения новым вирусом в разных регионах страны. Однако случаи заражения были зафиксированы также в Южной Корее, Японии и Таиланде.
Общее число заболевших, по официальным данным, превышает 200 человек. А по данным ученых из Лондонского Имперского колледжа, число заразившихся может приближаться к 1,7 тысячам человек.
Официально от нового коронавируса в Китае умерли три человека. ВОЗ подтверждает, что причиной распространения пневмонии в городе Ухань мог стать коронавирус того же рода, что и вирусы, вызывавшие тяжелый острый респираторный синдром и ближневосточный респираторный синдром — так называемый верблюжий грипп.
Ранее китайские специалисты из комитета по здравоохранению подтвердили случаи передачи нового типа коронавируса от человека к человеку. Им заразились 14 медиков.
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