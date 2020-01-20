Несмотря на политику Трампа, США вновь опередили Россию и Китай в рейтинге «самых влиятельных стран»

В новом рейтинге «Самых влиятельных стран», представленном U.S. News & World Report, тройка лидеров осталась неизменной с прошлого года: Китай на третьем месте, РФ — на втором, а США — на первом, пишет Business Insider. По словам составителей, Америка остаётся «самой влиятельной экономической и военной державой в мире», несмотря на сомнительные политические решения президента Дональда Трампа.



Reuters

Американский новостной журнал U.S. News & World Report опубликовал свой рейтинг «Самых влиятельных стран мира». Как объясняет Business Insider, в списке государства распределяются по разным позициям в соответствии со своей политической, экономической и военной мощью. Этот рейтинг является частью исследования под названием «Лучшие страны», в рамках которого группа из 21 тыс. человек оценивает 80 стран по различным параметрам.

Так, на последнем месте в списке из 25 стран, приведённом в Business Insider, в 2020 году оказался Египет, отмеченный благодаря своему географическому расположению как «центр культуры и торговли». По сравнению с прошлым годом Египет поднялся на четыре строчки. Бразилия тоже продемонстрировала впечатляющий рывок вперёд и с 30-го места поднялась на 24-е, хотя составители рейтинга и признают «серьёзные проблемы, касающиеся бедности, неравенства, управления и окружающей среды».

Катар, который ранее занимал 24-ю строчку, теперь оказался на 18-м месте. «Катар, ставший в избытке добывать нефть и природный газ, является одной из самых богатых стран мира», — так описывают государство составители рейтинга. А вот у Турции, «моста между Азией и Европой», вызывающего опасения относительно своей правительственной стабильности, позиции с 2019 года не изменились — 16-е место. Индия же, ранее занимавшая следующую строчку за Турцией, на этот раз вырвалась на три пункта вперёд и укрепилась на 14-й позиции.

Канада сохранила за собой 12-е место, ОАЭ вновь оказались 11-ми, а вот «гигант Ближнего Востока» Саудовская Аравия по сравнению с ушедшим годом спустилась на одну позицию вниз и теперь занимает 10-ю строчку. Несмотря на напряжённую обстановку на Корейском полуострове, Южная Корея продвинулась вперёд на один пункт и заняла 9-е место. Израиль, по мнению U.S. News & World Report, играющий важную роль в международных делах, несмотря на свой небольшой размер, остался на 8-й строчке.

В 2020 году 7-е место вновь досталось «одной из самых грамотных и технически продвинутых стран» мира — Японии. Франция, которая «распространяет своё влияние по всему миру посредством науки, политики, экономики и, наверное, прежде всего культуры», опять оказалась на 6-м месте. Свои позиции, 5-е место, сохранила и Великобритания, хотя, проголосовав за брексит, она и «вызвала обеспокоенность относительно своей роли на международной арене». «Самая густонаселённая» в Европе и одна из крупнейших экономик в мире, Германия вновь оказалась на 4-м месте рейтинга.

Тройка лидеров, по словам Business Insider, тоже не изменилась по сравнению с 2020 годом. Так, 3-е место вновь оказалось за Китаем, самой населённой страной и «одной из древнейших цивилизаций» в мире. РФ сохранила за собой 2-е место. U.S. News & World Report пишет: «Трудно представить масштабы России. Это крупнейшая в мире страна по своей территории — её площадь в два раза больше площади Канады, второй по величине страны в мире, и простирается и в северную часть Азии, и на большей части Восточной Европы. Она граничит с более чем 11 странами по суше, и с Японией и США — по морю».

«Самой влиятельной экономической и военной державой в мире», которая также имеет культурную силу благодаря своим фильмам, телешоу и музыке, в 2020 году снова стали США. Впрочем, как подчеркнули составители рейтинга, политика действующего президента Дональда Трампа заставляет многих, включая самых близких союзников Америки, задуматься «о будущем курсе страны на мировой арене».

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