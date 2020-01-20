В здании ЦИК погиб сотрудник управления госохраны. Правоохранители не исключают самоубийство

20 января в Киеве в здании Центральной избирательной комиссии погиб сотрудник управления госохраны (УГО). Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины в Facebook.

«По предварительной информации, около 18.20 20 января работник УГО выстрелил себе в голову из табельного оружия, а именно пистолета Макарова. От полученного ранения военнослужащий погиб на месте», – рассказали в ведомстве.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1. ст 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

🕵️‍♀️ Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, розслідують можливе… Posted by Державне бюро розслідувань on Esmaspäev, 20. jaanuar 2020

СМИ писали, что погибшему около около 20–25 лет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: 20 января в Киеве в здании Центральной избирательной комиссии погиб сотрудник управления госохраны (УГО). Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины в Facebook. «По предварительной информации, около 18.20 20 января работник УГО выстрелил себе в голову из табельного оружия, а именно пистолета Макарова. От полученного ранения военнослужащий погиб на месте», – рассказали в ведомстве. […]