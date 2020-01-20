На комете Галлея нашли большое количество необходимого для жизни азота

Астрономы нашли причину, по которой долгое время на кометах не удавалось обнаружить азот — один их необходимых для жизни элементов. Как отметили исследователи после анализа спектрометра, установленного на борту зонда Европейского космического агентства «Rosetta», он находится внутри ядер космических тел — в форме солей аммония.
Более 30 лет назад европейская миссия «Giotto» пролетела в непосредственной близости кометы Галлея и удалось установить наличие азота в ее коме, однако количество химического элемента оказалось намного меньше ожидаемого специалистами. Теперь научные работники выяснили причину, по которой это произошло.
Благодаря непосредственному пролету через кому ученым удалось обнаружить вещества, прячущиеся в холодной среде кометы на частицах пыли. В частности, аммиак там обнаружили в виде солей, не поддающихся воздействию ледяного ядра космического тела. До сих пор никому не удавалось измерить эти твердые вещества ни с помощью дистанционного зондирования на телескопах, ни с помощью зондов.
Исследование показало, что необходимый для жизни азот скрывается в солях аммония, а на поверхности кометы удалось обнаружить сразу пять видов данного химического вещества. В состав солей входят, как показали исследования, несколько астробиологически релевантных молекул, которые могут привести к выработке мочевой кислоты, аминокислот, аденина и нуклеотидов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: 20 января в Киеве в здании Центральной избирательной комиссии погиб сотрудник управления госохраны (УГО). Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины в Facebook. «По предварительной информации, около 18.20 20 января работник УГО выстрелил себе в голову из табельного оружия, а именно пистолета Макарова. От полученного ранения военнослужащий погиб на месте», – рассказали в ведомстве. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- НАБУ сообщило о подозрении 10 задержанным за злоупотребления на таможне / 27 ноября
- Количество украинцев, довольных работой Зеленского, за последние две недели выросло – опрос / 21 декабря
- Мнения: Новость ржачная, ситуация страшная / 8 января
- Чиновницу задержали на границе, когда она попыталась сбежать после увольнения / 7 декабря
- Зеленский подал в Раду законопроект, упрощающий получение украинского гражданства / 13 декабря
- Бродячие собаки в Бурятии таскали по улицам тело новорожденного / 16 декабря
- Зеленский ответил на реплику Путина «А у нас в квартире газ» / 13 декабря
- Российское агентство «Sputnik Эстония» приостановило работу / 31 декабря