На комете Галлея нашли большое количество необходимого для жизни азота

Астрономы нашли причину, по которой долгое время на кометах не удавалось обнаружить азот — один их необходимых для жизни элементов. Как отметили исследователи после анализа спектрометра, установленного на борту зонда Европейского космического агентства «Rosetta», он находится внутри ядер космических тел — в форме солей аммония.

Более 30 лет назад европейская миссия «Giotto» пролетела в непосредственной близости кометы Галлея и удалось установить наличие азота в ее коме, однако количество химического элемента оказалось намного меньше ожидаемого специалистами. Теперь научные работники выяснили причину, по которой это произошло.

Благодаря непосредственному пролету через кому ученым удалось обнаружить вещества, прячущиеся в холодной среде кометы на частицах пыли. В частности, аммиак там обнаружили в виде солей, не поддающихся воздействию ледяного ядра космического тела. До сих пор никому не удавалось измерить эти твердые вещества ни с помощью дистанционного зондирования на телескопах, ни с помощью зондов.

Исследование показало, что необходимый для жизни азот скрывается в солях аммония, а на поверхности кометы удалось обнаружить сразу пять видов данного химического вещества. В состав солей входят, как показали исследования, несколько астробиологически релевантных молекул, которые могут привести к выработке мочевой кислоты, аминокислот, аденина и нуклеотидов.

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