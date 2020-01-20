Судебная кинодрама в Гарлеме: как спасти от тюрьмы невиновного юношу

Первый фестиваль «Актуальное кино социальной справедливости» (Cinematters: NY Social Justice Film Festival) приурочен к национальному празднику – Дню Мартина Лютера Кинга, отмечаемому 20 января. Фестиваль организован Еврейским центром JCC Manhattan в содружестве с городскими и общественными организациями Нью-Йорка при поддержке частных спонсоров.

Раввин Джой Левитт, исполнительный директор JCC Manhattan, приветствовала переполненный зал зрителей, пришедших на показ нового игрового фильма «Всем встать!» (All Rise). Он рассказывает об острой судебной коллизии вокруг убийства владельца магазинчика в Гарлеме.

«Много лет назад доктор Кинг произнес слова, которые и сегодня, к сожалению, не утратили актуальности, – сказала, в частности, раввин Левитт. – Вот они: «Час настал, и мы должны искупить вину за неравноправие, угнетение, ненависть и насилие. Мы должны искупить грех неравноправия и нетерпимости. Мы должны сделать выбор между хаосом и общностью. Следование по пути хаоса приведет к разрушению всего. Но следование по пути общности выведет нас на дорогу любви, справедливости, прощения, милосердия и мира».

Серая зона

Фильм «Всем встать!» первоначально назывался «Монстр», как и роман Уолтера Дина Майерса, по которому он поставлен. Режиссером стал Энтони Мэндлер (Anthony Mandler), который привлек целую плеяду талантливых актеров разных поколений. Энтони Мэндлер вместе с продюсерами и несколькими актерами принял участие в презентации фильма в JCC Manhattan.

Юный афроамериканец Стив Хармон (Келвин Харрисон мл.) живет в Гарлеме, заканчивает престижную школу, готовится поступать в колледж и, будучи страстным кинолюбителем, похоже, намерен избрать хобби своей будущей профессией. Любовь и понимание – так можно охарактеризовать атмосферу его дома и отношения парня с заботливыми родителями (Дженнифер Хадсон и Джеффри Райт) и младшим братом. Большую часть свободного времени Стив проводит, фотографируя и снимая на видео лица людей и уличные сценки.

Случайное знакомство с двумя шальными местными парнями, Кингом и Бобо, оказалось для Стива роковым. Его обвинили в соучастии в ограблении и убийстве владельца магазинчика мелочей, которое они совершили. В одночасье хорошо воспитанный и законопослушный Стив становится еще одним молодым афроамериканцем в оранжевом тюремном комбинезоне…

Тим Блейк Нелсон и Джеффри Райт. Photo: Oleg Sulkin

«Мне было важно показать шоковую реакцию Стива, когда за ним закрывается решетчатая дверь камеры, – сказал режисер Энтони Мэндлер. – Любопытно, что именно первые мгновения репетиции, когда Келвин (Харрисон) переступил порог крохотной камеры, оказались самыми убедительными и вошли в фильм. Никаких стереотипных тюремных ужасов оказалось не нужно. Страх, подавленность, отчаяние отпечатались на лице актера при взгляде на голые стены камеры. Мы снимали в реальной, действующей тюрьме, нам выделили временно бездействующую ее часть».

Энтони Мэндлеру 46 лет. Он выходец из семьи иммигрантов: «моя семья по материнской линии из Одессы, по отцовской – из Латвии». По-русски он не говорит.

Начинал Энтони как профессиональный фотограф, его снимки знаменитостей, от Дэвида Бэкхема до Леброна Джеймса, от Хита Леджера до Кэти Холмс, украшали обложки ведущих иллюстрированных журналов. Он делал рекламные ролики для таких корпораций, как Nike, Motorola и Duracell. Как режиссер музыкальных клипов много работал с Рианной, делал клипы для таких звезд как Jay Z, Бейонсе, Эминем, Тейлор Свифт и многих других. Ему посчастливилось быть знакомым и тесно общаться с Микеланджело Антониони, когда престарелый классик европейского кино безуспешно пытался найти в Голливуде финансирование для своего проекта. «Я люблю Антониони, Тарковского и Куросаву», – сказал Энтони. «Всем встать!» – его дебют в качестве режиссера игрового кино.

«Всем встать!». Кадр из фильма. Courtesy photo

В одном из эпизодов зритель видит отрывок из фильма «Расемон» Куросавы, что служит своего рода намеком на тему непознаваемости правды.

«Мне важно разбудить в зрителе эмоции, – сказал Энтони Мэндлер корреспонденту Русской службы «Голосу Америки». – Меня заинтересовала, так сказать, серая зона – никакой категоричности в утверждении истины, никакой безапелляционности. В деле Стива, как и в истории, рассказанной в «Расемоне», нет полной ясности, напротив, одинаково возможны самые разные версии случившегося».

Каинова печать

Джеффри Райт, сыгравший отца главного героя, признался, что ему было довольно легко вжиться в образ, поскольку он сам отец тинейджера.

«В этом возрасте у всех ребят возникают те или иные проблемы, – заметил Райт. – И тут как повезет. Кто-то успешно преодолевает коварные ухабы взросления, кто-то попадает в неприятный, а то и криминальный переплет. Нет никаких гарантий, но есть печальная закономерность. Диспропорциональную часть заключенных тюрем составляют молодые парни-афроамериканцы. Очень печально это, как и то, что насилие продолжает царить на улицах больших городов».

Как рассказал Джеффри Райт «Голосу Америки», его не раз в последние годы приглашают в фильмы на судебную и тюремную темы. Так, в недавней картине «O.G.» он сыграл заключенного, отсидевшего за решеткой более двадцати лет. Еще одного отца юного заключенного в его исполнении мы вскоре увидим в новой драме «Весь день и ночь» (All Day and a Night), которую готовит к релизу Netflix.

Дженнифер Или (Jennifer Ehle) сыграла адвоката, которая защищает Стива на процессе. Прокурор обвиняет его в сговоре с виновными в преступлении парнями, с которыми тот шапочно знаком, и выразительным жестом, рассчитанным на присяжных, указывает на него – «ты монстр!». Задача защитника – убедить присяжных, что ее подопечный не виновен, просто хороший парень оказался в неудачном месте в неудачное время.

«Судебно-юридическая система в нашей стране требует серьезных изменений, – сказала Дженнифер Или. – В ней надо многое ломать. В зале суда не должно быть предвзятости, не должно быть ярлыков типа «монстр»».

«Всем встать!». Кадр из фильма. Courtesy photo

Острохарактерный актер Тим Блейк Нелсон сыграл школьного учителя, который пришел на заседание суда, чтобы поддержать своего любимого ученика Стива.

«Я горжусь своим участием в этом фильме, – сказал Тим Блейк Нелсон. – Важность темы трудно переоценить. Ведь темный цвет кожи продолжает оставаться Каиновой печатью, клеймом преступления. Да, Стива нельзя назвать полностью невиновным, на нем есть часть вины, но вины не в убийстве. Срабатывает и классовый фактор. В Америке лучше быть богатым и виновным, чем бедным и безвинным».

Одна из продюсеров фильма Тоня Льюис Ли, жена режиссера Спайка Ли, считает, что нужно удвоить усилия, чтобы декриминализировать и гуманизировать чернокожую молодежь.

«Молодым парням за первое же нарушение закона дают суровые сроки, помещают в тюрьму, – отметила она. – А ключи от камеры, так сказать, выбрасывают в мусорный ящик. Когда же, отбыв срок, те выходят на свободу, многие становятся рецидивистами. Тюрьма не делает людей лучше».

Олег Сулькин Журналист, кинокритик, корреспондент Русской службы «Голоса Америки» в Нью-Йорке. Подписка

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