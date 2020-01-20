Белоруссия закупила нефть в Норвегии

20.01.2020, 21:26, Новости дня

Белорусская нефтяная компания закупила 80 тыс. тонн нефти в Норвегии, она будет поставлена через порт в Клайпеде на «Нафтан», информирует «Белнефтехим».

Об этом информирует РИА «Новости».

Между тем, госпредприятие Lietuvos gelezinkeliai («Железные дороги Литвы») сообщило, что доставит в Белоруссию партию нефти, которая закуплена в Норвегии, передает ТАСС.

«Груз из Клайпедского порта заказчику будет перевезен по железной дороге», – сообщил представитель литовской компании Мантас Дубаускас.

Он сообщил о готовности предприятия к выполнению подобных заказов.

«Постоянно следим за ситуацией на рынке и стараемся предложить клиентам конкурентные решения», – сообщил Дубаускас.

Он не сказал стоимость транспортировки нефти.

14 января в Минске заявили, что разослали коммерческие предложения по поставкам нефти Украине, Польше, странам Балтии, Казахстану и Азербайджану.  Премьер Латвии заявил, что собирается обсудить в Минске поставки нефти.

Поставки российской нефти в Белоруссию прекратились в начале января, возобновить их согласилась лишь одна российская компания. 

Ранее сообщалось, что Минск приостановил переговоры с Москвой по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».



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Последнее: Белорусская нефтяная компания закупила 80 тыс. тонн нефти в Норвегии, она будет поставлена через порт в Клайпеде на «Нафтан», информирует «Белнефтехим». Об этом информирует РИА «Новости». Между тем, госпредприятие Lietuvos gelezinkeliai («Железные дороги Литвы») сообщило, что доставит в Белоруссию партию нефти, которая закуплена в Норвегии, передает ТАСС. «Груз из Клайпедского порта заказчику будет перевезен по […]

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