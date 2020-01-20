В Турции нашли усыпальницу возрастом более 2 тысяч лет

В Турции исследователи во время проведения раскопок в районе Эскихисар в древнем городе Лаодикия нашли древнюю усыпальницу, которой, по предварительным данным, более 2 тысяч лет. Примечательно, что в ней было несколько гробниц, защищенных стеной.
В найденной археологами усыпальнице находилось несколько саркофагов и прямоугольная погребальная камера. В последней находились несколько саркофагов из травертина. В I веке до нашей эры известковый туф был широко распространён. Человеческих останков в гробницах практически не найдено, возможно, еще в древности их ограбили мародеры.
Тем не менее, ученым удалось обнаружить несколько погребальных предметов, в том числе сосуды из глины и стекла, масляные лампы, голову от скульптуры бога любви Эроса, фрагмент ларца, отлитого из бронзы, пять костяных заколок для волос.
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Последнее: В Турции исследователи во время проведения раскопок в районе Эскихисар в древнем городе Лаодикия нашли древнюю усыпальницу, которой, по предварительным данным, более 2 тысяч лет. Примечательно, что в ней было несколько гробниц, защищенных стеной. В найденной археологами усыпальнице находилось несколько саркофагов и прямоугольная погребальная камера. В последней находились несколько саркофагов из травертина. В I веке […]
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