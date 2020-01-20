Ученые: Успешность человека можно предсказать

Ученые пришли к выводу, что успешность человека можно предсказать. Многолетнее исследование, проводимое в течение четырех десятилетий, показало вероятность расчета «формулы успеха».
Пока же специалисты считают, что говорить о точности прогнозов еще рано. Понятие включает в себя настолько большое количество параметров, что для расчета так называемого полигенного балла, прежде всего, необходимо их конкретизировать. Ведь, кроме наследственности или качественного образования, существуют и факторы случая, везения и многие другие составляющие. Но даже при самом удачном варианте на выходе будет достаточно приблизительный балл, способный заметно сказаться на успешности человека. Ученые считают, что такие исследования требуют гораздо большего времени, нежели 40 лет.
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