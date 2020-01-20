Гаджеты: Samsung Galaxy S20 Ultra 5G оснастят 100-кратным зумом

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G получит особый модуль камеры: помимо двухцветной окраски, появится возможность для съемок с гибридным 100-кратным зумом. Об этом в социальной сети Twitter рассказал юзер IshanAgarwal24.
Прямоугольный модуль задней камеры окрасят в серый матовый цвет, а также черный глянец. Кроме того, инсайдер советует обратить внимание на надпись «100х» вблизи перископического объектива, а это означает наличие функции гибридного приближения. Samsung Galaxy S20 Ultra 5G оснастят основной камерой на 108 Мп, также появится сверхширокоугольная камера с разрешением в 12 мегапикселей и телеобъектив на 48 Мп.
Скорее всего, вышеназванный смартфон представят в рамках мероприятия Galaxy Unpacked в первой половине февраля. Модель позиционируют в качестве самой мощной и премиальной среди всех девайсов, входящих в линейку Galaxy S20.
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