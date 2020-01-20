«Газпром» заявил, что с его активов в Великобритании, Нидерландах и Люксембурге снят арест, наложенный по иску «Нафтогазу»

Аресты и обеспечительные меры на активы российского газового монополиста «Газпром» в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге, сняты. Об этом говорится в сообщении «Газпрома», которое 20 января приводит ТАСС.

Ограничения в этих юрисдикциях были наложены по иску компании Нафтогаз України».

Российский холдинг отмечает, что обязательства «Газпрома», South Stream Transport B.V. и Blue Stream Pipeline Company B.V. в Великобритании были прекращены приказом суда от 14 января.

Кроме того, адвокаты «Нафтогазу» 10 января направили письма в адрес адвокатов «Газпрома» и нидерландских компаний группы «Газпром» о снятии арестов в Нидерландах.

11 января «Нафтогаз» и «Газпром» подписали акты об отзыве требования в отношении арестов активов в Люксембурге.

Эти действия являются достаточным для снятия арестов, утверждают в РФ.

Снятие арестов было частью пакетной сделки, которую российская и украинская сторона подписали в ночь на 31 декабря, напомнили в «Газпроме».

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск «Нафтогазу України» к «Газпрому» о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме «Газпром» должен был выплатить»Нафтогазу» $2,56 млрд. С 1 марта 2018 года на сумму долга «Газпрома» насчитывалась пеня.

«Газпром» обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз України».

«Нафтогаз» начал процедуру принудительного взыскания активов «Газпрома» в Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и Люксембурге.

21 декабря 2019 года в «Газпроме» сообщили, что выплатят «Нафтогазу» до Нового года более $2,9 млрд при условии отказа украинской стороны от новых претензий и отзыва сторонами арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений. 27 декабря НАК заявил, что по результатам разбирательства в Стокгольмском арбитраже «Газпром» перечислил Украине транш в размере $2,9 млрд, а в общей сложности – $5 млрд.

30 декабря 2019 года Украина, Евросоюз и Россия по итогам трехсторонних переговоров подписали новый пятилетний контракт на транзит газа. Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³ в течение следующих четырех лет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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