Мнение: «В вас сила, способная изменить мировую историю» – японский мастер карате о России



Японец Масару Уэда прилетел в Россию в 2005 году в качестве помощника сенсея карате. Что он знал о России? Ничего.

Знал только, что это холодная страна, что русские любят алкоголь и что женщины очень красивые. А больше ничего не знал. Первое впечатление у меня было очень интересным и приятным. Я вышел из аэропорта Шереметьево и посмотрел вокруг, мне почему-то стало приятно. Она мне очень понравилась, сразу и без причин.

КУЛЬТУРНЫЙ ШОК

Еще я очень удивился, что в метро было огромное количество ветеранов войны, без рук, без ног: инвалидов, попрошаек. Первые годы в России я видел то там, то тут таких людей. И мне было их жалко, я давал им денег. Очень большое впечатление на меня произвел один человек в метро.

У него не было конечностей по локоть и по колено. Он передвигался на кресле-каталке. У него был поразительный взгляд, и в этом взгляде был и гнев, и грусть, и проклятья для всего мира. Это была своего рода сила. И когда он вошел в вагон, весь салон будто заледенел от его взгляда. Вся его фигура создавала невероятное давление на окружающих.

ОКИНАВА КЭМПО

Я сэнсэй карате, обучаю россиян окинава-кэмпо, это уникальная техника: сила мышц здесь, конечно, важна, но больше мы используем центр видимой силы и свой вес, и передаем энергию через кость. Надо использовать кости и мышцы, а еще большое значение играет стойка. Правильная стойка имеет силу.

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА В КИНО

RuOpen: В какой-то момент тему карате стали использовать американцы в Голливуде. Взять того же Брюса Ли, который уехал в Голливуд, или Жан Клода Ван Дамма в фильме "Кровавый спорт". Все они используют тему карате, тему боевых искусств. Как вы относитесь к тому, что вашу культуру — японскую, азиатскую, китайскую — американцы используют в своих медийных целях?

Масару Уэда: Это как суши: есть японские и американские. Они сильно отличаются, но и американские суши тоже достаточно вкусные. И в карате то же самое. Да, у Сигала или Жан Клода Ван Дамма движение не такое, оно стилизовано для кино, но это все равно очень интересно и красиво. Я тоже часто смотрю такое кино.

РУССКАЯ СВАДЬБА

Ксения Уэда: На свадьбе был очень забавный случай. Для него это все в принципе в новинку, и если ЗАГС еще нормально — приехали, расписались – то когда мы приехали в ресторан, нам вручили бокалы, и тамада предложил разбить их об пол. Я не раздумывая разбила стакан об пол, а он все не мог понять, как и почему. У него столько сомнений было на лице. Очень забавно. Но в итоге он разбил. Подумав, разбил.

РУССКИЕ ЧЕРТЫМасару Уэда: Я считаю, что у русских есть хорошая черта характера – не беспокоиться по мелочам. И я думаю, я начал тоже перенимать эти черты. Раньше я много тратил энергии на обдумывание мелких проблем. Сейчас, я думаю, в этом плане я стал лучше. Можно сказать, что я почти перестал так волноваться из-за мелочей жизни. Я перестал по-крупному тратить свою энергию туда. Я думаю, это самое большое изменение во мне.

Я даже думаю, что это сильная сторона — не париться из-за мелочей. Будь это что-то хорошее, или что-то плохое – не сильно переживать. Это большое достоинство русских людей – не думать о пустяках. Сколько бы неприятностей в жизни у русского не было, они идут вперед. Это сила: не принимать близко к сердцу пустяки и идти вперед, несмотря ни на что. Например, хоть и говорят что русские и украинцы похожи, но сила, способная изменить мировую историю, есть скорее у русских. Я был в Киеве и сразу ощутил эту разницу. И когда я задумался о том, в чем именно отличие: я пришел к выводу, что именно в наличии или отсутствии этой силы. Не переживать по мелочам, идти вперед, не сдаваться — это самая сильная сторона русских.

МЕНТАЛИТЕТ

Русские обычно сразу хотят ответ. Я понимаю это чувство. Но тех, кто стал сильным сразу, почти нет. Если нет каких-то задатков гения, нужно время, чтобы стать сильным. Но ответ все же хочется. Но настоящая сила строится на длинной дистанции по маленькому шагу. Чтобы создать что-то качественное, нужно время. Поэтому если просто хотеть ответ и пропустить процесс, что будет посередине, считай – нет смысла.

ТОКИО И МОСКВАЗдесь очень много парков. У вас высажено очень много деревьев, а в Токио их меньше, в основном только здания и бетон.

ИЗМЕНЕНИЯ В МОСКВЕЗдесь стало красивее. Когда я только приехал сюда, я очень удивился: мы ехали по шоссе и постоянно встречали ямы на дорогах. Дороги плохие, и водители как в компьютерных играх вынуждены маневрировать, объезжать эти ямы. А на трассах в другие города, например Москва-Новгород все еще хуже. Я тогда удивился.Еще раньше в Москве стояли старые и некрасивые здания, даже центр был таким. Я преподавал японский язык в университете в центре, и около университета была та же ситуация – все здания старые. А сейчас все очень красиво, все отстроили и отремонтировали, и стало красивее.

КАК МЕНЯЛАСЬ РОССИЯЭтикет стал лучше. По-моему, это благодаря Олимпиаде и Чемпионату Мира. Дискриминация уменьшается. Когда я приехал сюда, первый год меня незнакомый человек мог ударить по затылку. Потому что я иностранец. Я хотел войти в вагон, и кто-то мог оттолкнуть меня: “Сюда нельзя”. Несколько раз с таким сталкивался. Нечасто, конечно, но иногда случались неприятные ситуации. Сейчас этого вообще нет.



ПРО КВАСИз напитков я обожаю квас. Первый раз я купил квас, когда перепутал его с кока-колой: увидел что-то черное и подумал, что это русская кока-кола. Купил, попробовал и удивился: “Что такое, это же не кока-кола. Совсем невкусно, больше никогда не буду это пить!”. Через пять или шесть лет один мой знакомый после тренировки предложил мне попить кваса, я сначала не хотел, но он настаивал. Я выпил, и это оказалось очень вкусно! Я долго жил в России и из-за этого мои вкусы поменялись. С тех пор я каждое лето много пью квас.

ИЕРОГЛИФ, ОПИСЫВАЮЩИЙ РОССИЮ

Страшно. 恐しい

В Японии есть такое слово おそロシア – короче говоря, “страшная Россия”. Конечно, она не страшная, но есть такой нюанс: многие новости японцы узнают из интернета, а японский и русский характеры очень-очень сильно отличаются, и большинство японцев не понимают, как тот или иной инцидент произошел. Поэтому это и страшно, и интересно.

"СТРАШНО"

На меня большое впечатление произвело, яркие воспоминания: машина едет по тротуару. На дороге пробка, ей не проехать…

Второе – это советская продавщица. Особенно в продуктовых магазинах. Очень плохой сервис. Я очень удивился. Особенно когда так себя ведут немолодые женщины.

СУРОВЫЕ САМУРАИ

RuOpen: В Японии — я обратил внимание — если взять кино, японцы разговаривают очень грубым голосом. Откуда у вас пошла эта грубая, жесткая японская словесная подача?

Масару Уэда: Просто раньше Япония была очень грубой страной, с характером человека – то же самое. Раньше, 500-600 лет назад почти каждый день где-то в Японии шла война, каждый день люди ссорились, поэтому и характер человека стал очень грубым. Это было не только у самураев, но и обычных людей. Было небезопасно, много бандитов, а жизнь бедная и грустная, поэтому японцы стали такими. Но после того, как началась эпоха Эду, войны прекратились и уровень жизни человека повысился, поэтому и характер у людей смягчился вместе с голосом.

Источник: Открытая Россия

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Последнее: Японец Масару Уэда прилетел в Россию в 2005 году в качестве помощника сенсея карате. Что он знал о России? Ничего. Знал только, что это холодная страна, что русские любят алкоголь и что женщины очень красивые. А больше ничего не знал. Первое впечатление у меня было очень интересным и приятным. Я вышел из аэропорта Шереметьево и […]