Изучен вред от работы по ночам

Команда ученых провела исследование, направленное на выяснение всех негативных последствий ночной работы. Выяснилось, что работа в ночное время суток не только негативно влияет на работу иммунных клеток в пищеварительном тракте, но еще и способствует развитию воспаления кишечника и ожирения.

Эксперты давно определили, что работа в ночное время суток крайне негативно отражается на здоровье человека. Люди, постоянно путешествующие из одной временной зоны в другую, нередко сталкиваются с проблемами с питанием, а затем с лишними килограммами. Это связано с воспалительными заболеваниями кишечника. Недавно исследователи решили снова изучить вред от работы по ночам и выяснились, что деятельность практически всех клеток организма подчиняется внутренним биологическим часам. Когда эти часы нарушаются, происходит сбой в работе иммунных клеток.

Таким образом, специалисты в очередной раз отметили, что работа в ночное время суток неправильно влияет на работу всех систем человеческого организма. В результате она может привести к развитию ряда серьезных заболеваний.

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Последнее: Команда ученых провела исследование, направленное на выяснение всех негативных последствий ночной работы. Выяснилось, что работа в ночное время суток не только негативно влияет на работу иммунных клеток в пищеварительном тракте, но еще и способствует развитию воспаления кишечника и ожирения. Эксперты давно определили, что работа в ночное время суток крайне негативно отражается на здоровье человека. Люди, […]