Ивана Голунова вызвали на допрос

20.01.2020, 21:12, Разное

Журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова пригласили на следственный допрос. Он проходит потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий полицейскими.

Адвокат журналиста Сергей Бадамшин сообщил, что пока задержаний по этому делу нет. «У меня и моего клиента пытались взять подписку о неразглашении, но мы отказались ее давать», – цитирует правозащитника ТАСС.

Напомним, 6 июня прошлого года Иван Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотических веществ. После этого в СМИ началась кампания в поддержку журналиста «Медузы». Голунова освободили 11 июня, все обвинения сняли.



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Последнее: Журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова пригласили на следственный допрос. Он проходит потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий полицейскими. Адвокат журналиста Сергей Бадамшин сообщил, что пока задержаний по этому делу нет. «У меня и моего клиента пытались взять подписку о неразглашении, но мы отказались ее давать», – цитирует правозащитника ТАСС. Напомним, 6 июня прошлого года […]

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