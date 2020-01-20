Зеленский готов к падению рейтинга в связи с принятием непопулярных решений

Владимир Зеленский вместе с представителями его фракции в парламенты готовы к снижению собственного рейтинга. По словам украинского президента, он не против потери популярности взамен качественных изменений в стране.

Об этом политик заявил в интервью изданию Newsweek, отметив, что вероятность принятия непопулярных и жестких решений очень высока, но они будут крайне важными для Украины. Зеленский не отрицает, что поддержка его кандидатуры и партии на президентских и парламентских выборах была высока, но возможное снижение рейтинга никак не повлияет на него.

В планах украинского правительства – сделать страну более открытой для инвесторов и бизнесменов. Десятки принятых законов в этом направлении были оценены украинцами неоднозначно – наибольшей критике подверглась земельная реформы, протесты против которой продолжаются даже сейчас.

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