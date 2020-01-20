Метеорологи назвали опасности ранней и теплой весны в России

Метеорологи рассказали, что в текущем году весной температура в марте будет на 3-4 градуса выше нормы, а в апреле — на 1-2 градуса больше обычного. Это может негативно сказаться как на окружающей среде, так и на организме человека, отметили эксперты.
Прежде всего, тяжело данный период будут переживать люди с аллергией, а причиной тому раннее цветение растений, вызывающих симптомы данного недуга. К примеру, тополиный пух в средней полосе РФ начинает летать, в зависимости от прогрева воздуха, в мае-июне, но в сложившихся условиях полетит раньше времени. Аллергикам советуют заранее проконсультироваться у врача, чтобы избежать тяжелых последствий.
Кроме того, ранняя весна приведет к возникновению природных пожаров, а период опасности увеличится, вместе с ним и затраты на мероприятия по предотвращению подобных ситуаций. Клещи активизируются раньше положенного срока, а потому за месяц до начала лесных прогулок нужно сделать необходимые прививки. Ранее пробуждение ждет и змей, отмечают метеорологи.
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