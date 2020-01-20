Викторию Лопыреву раскритиковали за «смятую» нарядом грудь и «съехавший» силикон

Поклонники раскритиковали Викторию Лопыреву за неудачный выбор наряда, «смявшего» ее грудь, из-за чего создалось впечатление, что у нее «съехал» силикон. Модель опубликовала на своей странице в Instagram-аккаунте снимок, на котором она представлена в эффектном платье и с блюдом домашних пельменей, но вызвал он не восхищение, а недоумение.

После рождения сына Марка Лео от супруга Игоря Булатова фигура у Виктории Лопыревой особо не изменилась, но для поддержки груди ей приходится носить платье с корсетом. В этот раз неудачный наряд превратил ее бюст в «карикатуру», затмившую ее старания и приготовление домашних пельменей для мужа и гостей.

Подписчики Виктории Лопыревой после просмотра фотографии заявили, что у модели «силикон из груди съехал», а также отметили появление «пятен». Кроме того, нелепыми они назвали не только все, что представлено ниже шеи, но и сами пельмени.

Ранее поклонники критиковали модель за изменение цвета волос. Виктория Лопырева примерила парик, сделавший ее брюнеткой, но многим новый имидж не понравился.

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