Названа дата свадьбы Ольги Бузовой и Давида Манукяна

По

словам таролога, Ольга Бузова – человек, который стремится везде успеть и «заполнить

собой все пространство». Она напомнила, что певица в прошлом году «вырывала у

жизни все» и была против брака, не желая связывать себя какими-то

обязательствами.

«Этот

год ее сильно изменит. Она будет стараться изо всех сил выйти замуж и родить

ребенка. Это у нее будет задачей номер один», – цитирует Саону WomanHit.ru.

По ее мнению, Ольга Бузова пересмотрела свое отношение к жизни, и сейчас хочет семью,

уют и любящего мужчину рядом.

«Популярность

и лайки в «Инстаграме», премии и мероприятия – все это ничто по сравнению с

семейной жизнью. Замуж Ольга выйдет в конце 2020 года или в самом начале

2021-го. По судьбе ей выпадает двое детей», – уверена таролог. При этом она

отметила, что роман телеведущей с Давидом Манукяном идет по нарастающей.

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Публикация от Фан аккаунт Давида Манукян�� (@dava.prank) 13 Янв 2020 в 9:07 PST

«Она

даже сама от себя не ожидала, что сможет полюбить и говорить про это искренне и

открыто», – добавила Саона. Что касается карьеры, то она у Ольги Бузовой, по

словам таролога, тоже будет развиваться. Но не обойдется и без скандалов.

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Публикация от Фан аккаунт Давида Манукян�� (@dava.prank) 31 Дек 2019 в 4:40 PST

«Самое главное для нее, чтобы

о ней говорили, а хорошо будут говорить или плохо, ей все равно», – заключила

ясновидящая.

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