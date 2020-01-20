Названа дата свадьбы Ольги Бузовой и Давида Манукяна

По
словам таролога, Ольга Бузова – человек, который стремится везде успеть и «заполнить
собой все пространство». Она напомнила, что певица в прошлом году «вырывала у
жизни все» и была против брака, не желая связывать себя какими-то
обязательствами.
«Этот
год ее сильно изменит. Она будет стараться изо всех сил выйти замуж и родить
ребенка. Это у нее будет задачей номер один», – цитирует Саону WomanHit.ru.
По ее мнению, Ольга Бузова пересмотрела свое отношение к жизни, и сейчас хочет семью,
уют и любящего мужчину рядом.
«Популярность
и лайки в «Инстаграме», премии и мероприятия – все это ничто по сравнению с
семейной жизнью. Замуж Ольга выйдет в конце 2020 года или в самом начале
2021-го. По судьбе ей выпадает двое детей», – уверена таролог. При этом она
отметила, что роман телеведущей с Давидом Манукяном идет по нарастающей.
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«Она
даже сама от себя не ожидала, что сможет полюбить и говорить про это искренне и
открыто», – добавила Саона. Что касается карьеры, то она у Ольги Бузовой, по
словам таролога, тоже будет развиваться. Но не обойдется и без скандалов.
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«Самое главное для нее, чтобы
о ней говорили, а хорошо будут говорить или плохо, ей все равно», – заключила
ясновидящая.
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