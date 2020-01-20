Российская артистка эстрады Марина Рузавина умерла в возрасте 26 лет

Солистка, педагог-хореограф театра эстрады «Провинция» Марина Рузавина умерла в Пензе, 15 января артистке исполнилось 26 лет.
«Нет слов, чтобы передать шок. Скорбим всем многочисленным коллективом, детей трудно успокоить! Красивая, умная, талантливая, бесконечно добрая и позитивная! Любим и скорбим всем сердцем», – написал в Instagram художественный руководитель Пензенского драмтеатра Сергей Казаков. По его словам, причиной смерти Рузавиной стал тромб. Похороны состоялись 18 января.
1 января в США умерла 21-летняя рэп-исполнительница Лексия Алиджай.
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