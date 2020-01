Град размером с мяч для гольфа. На Австралию обрушился мощный шторм

Мощный шторм с грозой и градом пронесся 20 января в восточной и северной частях Австралии, сообщает телеканал 9News.

Известно о двух пострадавших – семейной паре, на чью машину упала большая ветка дерева.

В столице страны Канберре парламентский фотограф запечатлел градины, по размеру напоминавшие мячи для гольфа.

Parliament House at 12.59pm, captured by our Auspic photographer David Foote. pic.twitter.com/TmUQtXLtM4

— Australian Parliament House (@Aust_Parliament) January 20, 2020

Удар стихии пришелся также по Мельбурну. Организаторы теннисного турнира Большого шлема Australian Open отменили большую часть матчей первого игрового дня.

Штормовое предупреждение передано также на 21 января.

Как информирует телеканал, грозы бушуют и в районах лесных пожаров, однако огонь не отступает. Жителей сельской местности между Мельбурном и Бендиго предупредили об эвакуации из-за приближения пожара.

Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. Уже погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.

В стране уже погибло 28 человек, сгорело около 2 тыс. домов, сожжено около 6 млн га земли.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: «Вести недели» отметили 75-ю годовщину освобождения Варшавы от немецкой оккупации сюжетом, автор которого Илья Канавин объявил Варшавское восстание «авантюрой — еще до того как оно началось». По версии «Вестей недели» восставшие, которыми руководило из Лондона правительство Польши в изгнании, спешили освободить столицу раньше, чем это сделают быстро наступавшие тогда советские войска, чтобы «захватить политическую власть […]