Индийская полиция прервала концерт Гребенщикова в Гоа

Выступление лидера российской рок-группы “Аквариум” Бориса Гребенщикова, проходившее 19 января в деревне Арамболь (штат Гоа, Индия), было приостановлено местной полицией через час после начала. Об этом говорится в заявлении организаторов концерта.

“Концерт БГ был прерван по причине обстоятельств непреодолимой силы, вызванных противоречиями с представителями местных силовых структур, которые, несмотря на наличие всех необходимых документов и разрешений, посчитали возможным завершить наше мероприятие, ссылаясь на требование местной религиозной общины“, – заявили в концертном агентстве Ash Arambol.

Организаторы подчеркнули, что в Индии “религиозные общины обладают гораздо большей силой, нежели закон“.

После разбирательств полиция покинула площадку, забрав часть музыкального оборудования. Гребенщиков спустя полтора часа вернулся на сцену и отвечал на вопросы из зала.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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