В задании Центризбиркома Украины обнаружили тело мужчины – СМИ

20 января в Киеве в здании Центральной избирательной комиссии обнаружили тело мужчины, сообщает «Информатор».
По информации издания, около 18.30 в центре Киева произошел выстрел. В полицию поступило сообщение, что в здании ЦИК находится мужчина с огнестрельным ранением. Прибывшие на место врачи констатировали его смерть.
Свидетели утверждают, что мужчина выстрелил в себя в сам. На вид ему около 20 – 25 лет. Также есть информация, что он был одет в камуфляжную форму. Он мог быть причастен к работе в управлении государственной охраны, отмечает «Информатор».
Источник «Интерфакс-Украина» рассказал, что сотрудник УГО застрелился из табельного оружия.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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