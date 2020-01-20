В задании Центризбиркома Украины обнаружили тело мужчины – СМИ

20.01.2020, 20:54, Новости дня

20 января в Киеве в здании Центральной избирательной комиссии обнаружили тело мужчины, сообщает «Информатор».

По информации издания, около 18.30 в центре Киева произошел выстрел. В полицию поступило сообщение, что в здании ЦИК находится мужчина с огнестрельным ранением. Прибывшие на место врачи констатировали его смерть.

Свидетели утверждают, что мужчина выстрелил в себя в сам. На вид ему около 20 – 25 лет. Также есть информация, что он был одет в камуфляжную форму. Он мог быть причастен к работе в управлении государственной охраны, отмечает «Информатор».

Источник «Интерфакс-Украина» рассказал, что сотрудник УГО застрелился из табельного оружия. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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