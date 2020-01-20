Адвокаты Трампа призвали Сенат снять обвинения с президента

Адвокаты президента США Дональда Трампа в понедельник заявили, что дело об импичменте в его отношении является результатом недобросовестного процесса, организованного демократами, и «должно быть снято с рассмотрения» в ходе разбирательства в Сенате, которое официально начнется во вторник.

В кратком изложении аргументов защиты адвокаты призывают Сенат быстро оправдать президента по двум статьям импичмента, которые были одобрены Палатой представителей.

«Сенат должен в скорейшем порядке отклонить эти несостоятельные статьи импичмента и оправдать президента», – говорится в документе, который был опубликован в понедельник.

Адвокаты называют статьи импичмента «оскорблением Конституции и американских демократических институтов», а обвинение в воспрепятствовании Конгрессу – «необоснованным и опасным».

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