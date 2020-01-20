Ученые назвали новый источник вируса Зика

Китайские исследователи изучили слюнного белка комара и обнаружили, что он является переносчиком смертоносных вирусов, в том числе вируса Зика.
На протяжении длительного периода времени научные специалисты из Китая занимались исследованием слюнного белка комара. Изначально эксперты даже не надеялись найти что-то интересное, но оказалось, что именно комары являются переносчиками смертоносных вирусов. Так учеными были проведены опыты, в рамках которых были получены данные о том, что именно слюна комара содержит кодовые белки, провоцирующие вирусы Денге и Зика. В организме комара данные белки устраняться самостоятельно не могут, поэтому они являются переносчиками смертоносных вирусов.
Специалисты отметили, что подобные исследования помогают изучать опасные для жизни и здоровья вирусы, а также находить им противодействия.
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