Мнение: Мы пришли с миром

О трудностях внеземного контакта.

Мир этих ксеносов будет приведен к Согласию.

Источник: Colonel Cassad

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