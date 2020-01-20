Мнение: Мы пришли с миром

О трудностях внеземного контакта.
Мир этих ксеносов будет приведен к Согласию.
Источник: Colonel Cassad
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