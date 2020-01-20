В Китае обнаружена 4200-летняя колея, оставленная транспортным средством

Археологи из Китая во время проведения раскопок в центральных районах страны нашли следы колёс неизвестного транспорта возрастом более 4 тысяч лет. По сведениям издания Archaeology News Network, находка была сделана в провинции Хэнань.

Самая древняя колея, по-видимому, была создана примерно 4,2 тысячи лет назад во время периода Луншань, а это является самым высоким показателем. Дорога пролегала возле южных стен города, раскопанных впервые почти 40 лет назад. Большая часть изученных следов имели ширину 10-15 см, максимальная длинна и глубина колеи составляет 3,3 метра и 12 см соответственно. Специалисты уделили особое внимание колёсное колее с двумя полосами. Можно предположить, что в древнее время в этом районе находилось неизвестное 2-колесное транспортное средство.

До недавних пор древнейшая колесная колея тоже располагалась в Китае – возле местечка Яныши. Возраст объекта превышал 3,7 тысячи лет. Благодаря новой находке, исследователи сделали вывод, что транспортные средства в Китае начали использовать немного раньше, чем предполагалось.

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