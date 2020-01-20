В 2021 году может выйти новый iPhone 13 с экраном MicroLED

20.01.2020, 20:47, Разное

Не ранее осени 2021 года американский технологический гигант Apple представит новый iPhone 13. Производитель пока сохраняет интригу относительного устройства, однако инсайдеры уже показывают концепт-арт новинки, предполагая, что она выйдет с экраном MicroLED.
В Twitter-аккаунте инсайдера Бена Гескина, чья информация во многих случаях оказывалась достоверной, описаны предположительные некоторые технические характеристики ожидаемого поклонниками «яблочного» бренда iPhone 13. Так, сообщается, что девайс может иметь 6,7-дюймовый MicroLED-дисплей, под которым разместят сканер отпечатка пальцев. Относительно частоты обновления изображения называют показатель в 120 Гц, что в текущем году уже считается принятым стандартом среди флагманов мировых производителей смартфонов.

Также iPhone 13 от Apple может выйти без выреза для динамика и камеры вверху экрана. И последнее, о чём пояснил инсайдер, — вероятное отсутствие в грядущем гаджете разъёмов для передачи данных и зарядки. Эти операции, скорее всего, будут осуществляться только беспроводным способом.

I’m really excited about this 2021 iPhone with 6.7-inch 120Hz MicroLED notch-less display, under-screen Touch ID and completely wireless experience with no ports ????

If it looks something like this — I’m all in pic.twitter.com/55Xytiq3kh

— Ben Geskin (@BenGeskin) 18 січня 2020 р.



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