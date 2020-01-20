Gulf News — россиянин за полгода добрался в Дубай на футбайке

Владислав Белозёров преодолел за полгода почти десять тысяч километров, чтобы исполнить свою мечту, и добрался на специально сконструированном большом самокате (футбайке) из Екатеринбурга в Дубай. Как рассказал 21-летний россиянин в интервью Gulf News, он надеется, что его достижение вскоре попадёт в Книгу рекордов Гиннесса.



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По словам 21-летнего Владислава Белозёрова, он всегда хотел побывать в Дубае. И в начале января этого года он наконец добрался в ОАЭ из РФ на футбайке — большом самокате, похожем на велосипед, на котором он смог преодолеть расстояние 9800 км, посетив за шесть месяцев шесть разных стран. Теперь это достижение Влада вполне может попасть в Книгу рекордов Гиннесса, отмечает Gulf News.

«Это мечта, ставшая реальностью. Дубай гораздо красивее, чем я даже себе представлял, а люди здесь просто потрясающие», — рассказал российский путешественник в интервью Gulf News. По его словам, он всегда хотел здесь побывать. И осуществить эту мечту ему позволил футбайк — специальный большой самокат, который по конструкции напоминает велосипед (в частности, у него есть колёса со спицами, пневматические шины, передний и задний тормоз, велосипедные штанги и рули). Однако у футбайка нет педалей: он перемещается за счёт того, что человек отталкивается ногой, как при езде на обычном самокате, поясняется в статье.

Сам Влад родом из Улан-Удэ в Восточной Сибири, пишет Gulf News. Летом прошлого года он с двумя друзьями отправился в путь из Екатеринбурга, надеясь установить мировой рекорд по преодолению самой длинной дистанции на таком необычном виде транспорта. Однако во время путешествия оба его друга сошли с дистанции, и в итоге Владиславу пришлось добираться в Дубаи одному, говорится в статье. По словам россиянина, он готовился к этому приключению несколько месяцев, поэтому не собирался сдаваться.

Кроме футбайка, который был сконструирован по индивидуальному проекту, у Влада в рюкзаке была небольшая палатка, спальный мешок, плитка для приготовления еды, тёплая одежда, аптечка и камеры. По словам путешественника, на первом отрезке пути он преодолел около 4500 км, проехав через 15 городов России, а затем пересёк Азербайждан, Грузию, Армению и Иран, прежде чем добраться до ОАЭ, пишет Gulf News. Его путешествие началось в Екатеринбурге 23 июня 2019 года, а 5 января 2020 года на пароме он прибыл в эмират Шарджа.

Как рассказал Влад, он рассчитывал попасть в Дубай на Новый год, но из-за напряжённой ситуации в Иране его путешествие затянулось. Однако когда он наконец приехал в Дубай и увидел знаменитый небоскрёб Бурдж-Халифа, то был просто счастлив, говорится в статье. «Я много слышал об этом, но он намного превзошёл мои ожидания, и это в значительной степени относится ко всему городу. Он очень современный, и его жители очень дружелюбны и гостеприимны», — рассказал россиянин в интервью Gulf News.

Он признался, что первую ночь ему пришлось провести на скамейке в местном парке, поскольку он не мог позволить себе дорогую гостиницу. Однако потом Влад нашёл новых друзей, которые помогли ему обустроиться, сообщается в статье. По словам путешественника, ему нравится в ОАЭ, а люди смотрят на него «со смесью любопытства и восхищения», куда бы он ни пришёл.

Россиянин также рассказал, что в среднем он преодолевал 60 км за день, развивая на футбайке скорость около 14 км/ч. «Футбайк использует велосипедные детали, но не имеет педалей. Чтобы двигать его вперёд, нужно отталкиваться ногой от земли. И за пять-шесть часов такой работы каждый день создаётся огромная нагрузка на мышцы ног», — пояснил Влад в интервью Gulf News. Он также пошутил, что за время путешествия его ноги настолько окрепли, что теперь он может смело сниматься в рекламе по-настоящему мощных ног, говорится в статье.

Белозёров также планирует подать заявку, чтобы зафиксировать своё достижение в Книге рекордов Гиннесса. 22 января он вылетает домой в Россию, а до той поры надеется провести оставшееся время в ОАЭ с максимальной пользой и удовольствием, несмотря на ограниченный бюджет, заключает Gulf News.

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