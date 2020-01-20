112 — учителя русскоязычных школ перейдут на украинский язык преподавания

Министр образования Украины Анна Новосад заявила, что учителя русскоязычных школ пройдут курсы повышения квалификации для перехода на украинский язык преподавания. Как пишет «112 Украина», Новосад также добавила, что учителям и ученикам таких школ предоставят адаптационный период и, возможно, скорректируют учебные программы.
Reuters
Учителя, работающие в русскоязычных школах, пройдут курсы повышения квалификации для перехода на украинский язык преподавания. Как передаёт «112 Украина», об этом сказала министр образования и науки Украины Анна Новосад.
«Мы сейчас готовимся к тому, чтобы с сентября школы, которые учились на русском, с пятого класса перешли на изучение предметов на украинском языке. При этом родной язык и литературу будут преподавать на русском. Плюс есть возможность факультативов и внеклассного обучения. А начальная школа остаётся родным языком», — рассказала Анна Новосад.
Министр добавила, что учителям и ученикам предоставят адаптационный период и, возможно, скорректируют учебные программы.
«Нам сейчас на самом деле важнее подготовить учителей, чтобы они были готовы преподавать на государственном языке и подтянули свою терминологию. Для них мы будем делать отдельные курсы повышения квалификации, летнюю школу для того, чтобы они улучшили свои знания языка», — сказала Анна Новосад.
Как напоминает украинский канал, с сентября 2020 года все русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения.
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